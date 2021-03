Chelsea monitora revelação do Campeonato Brasileiro

A última especulação de momento trata-se de Gabriel Menino, uma das grandes revelações do futebol brasileiro nos últimos anos. A informação surgiu inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano.

Romano é um especialista em transferências dos clubes europeus, e, de acordo com ele, os Blues teriam outros concorrência pelo jogador do Palmeiras. Um dos times que estariam na disputa pelo atleta é o Atlético de Madrid.

Gabriel Menino ganhou destaque na reta final da temporada brasileira por causa da velocidade e versatilidade. Ele já atuou como volante, meia, ala e lateral-direito, posição que lhe rendeu convocação do técnico Tite.

Ele subiu para o time profissional do Verdão no ano passado, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Mesmo com apenas uma temporada completa, ele já faturou os títulos da Copa Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista.

Assim, o atleta de 20 anos fez 63 jogos com a camisa alviverde, somando 35 vitórias, 18 empates e 10 derrotas. Além disso, ele marcou quatro gols e deu sete assistências, seu contrato com o Palmeiras vai até dezembro de 2024 e tem clausula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.

Os valores de uma possível negociação são conflitantes. Segundo o Transfermarkt, o jogador brasileiro teria um valor de 14 milhões de euros. Por outro lado, Fabrizio Romano disse que a transferência giraria em torno de 20 milhões de euros.

Histórico ruim com jovens brasileiros

Se a negociação for de fato concluída, Gabriel Menino pode quebrar uma sequência ruim de jovens brasileiros que não vingaram no Chelsea. Desde a contratação de Oscar, em 2012, os Blues encontram dificuldades em firmar atletas que partem do Brasil para Londres.

Lucas Piazon, contratado em janeiro de 2012, não recebeu muitas oportunidades o time principal e esteve sempre emprestado. Ele foi negociado em definitivo na última janela para o Braga, de Portugal. Depois de Piazon, o Chelsea contratou o lateral-direito Wallace, vindo do Fluminense, que teve o último registro de partida oficial em 2019.

Por fim, Kenedy e Nathan chegaram pouco tempo depois a Londres. O primeiro recebeu oportunidades, defendeu outros clubes ingleses e tem uma FA Cup no currículo. Por outro lado, Nathan não chegou a defender a equipe azul. Ele passou pela Holanda, França e Portugal até chegar ao Atlético-MG.

