Chelsea monitora defensor do Malmö, diz Daily Mail

O Chelsea planeja a investida no mercado de transferências pelo defensor Anel Ahmedhodzic, segundo o Daily Mail. O jornal afirmou que o clube londrino deseja contar com os serviços do defensor do Malmö (Suécia) por um valor estipulado em 6.9 milhões de Libras. O zagueiro teve uma passagem pela Inglaterra, na base do Nottingham Forest. Entretanto, suas atuações ganharam destaque após o retorno ao território sueco, em janeiro de 2020.

Além disso, a contratação do defensor seria mais uma incorporação ao sistema defensivo do time londrino. Vale relembrar que na última janela de transferências, o Chelsea contratou Edouard Mendy, Ben Chilwell e Thiago Silva para fortalecer o primeiro terço do campo. EM conclusão, o atleta foi convocado pela seleção da Bósnia e Herzegovina na disputa da Liga das Nações.

Segundo o Transfermarkt, Anel Ahmedhodzic apresenta um valor de mercado estimado em 1 milhão e 200 mil Euros. O zagueiro tem 21 anos, 1,92m e também atuou pelo futebol dinamarquês. Por fim, o atleta iniciou nas categorias de base do Malmö e, posteriormente, passou pelo Sub-18, Sub-21 e Sub-23 do Forest. Posteriormente, o zagueiro retornou ao Malmö, atuou no Hobro IK (Dinamarca) e atua no time sueco em 2020/21.

—

