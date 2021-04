Chelsea lidera corrida para contratar Aguero, diz jornal

O mundo ficou sabendo na última semana que Sergio Kun Aguero não renovará contrato o Manchester City. As especulações em torno do nome do atacante acontecem há mais de um mês. De acordo com o jornal Daily Mail, o Chelsea é quem está na frente para contar com o jogador.

Porém, para contratá-lo, os Blues devem ter a concorrência de Barcelona e Paris Saint Germain. Anteriormente, o Diário AS, da Espanha, confirmou um acerto verbal com o clube catalão. No entanto, o atleta negou a notícia em uma live.

Ele já manifestou em entrevista anteriores a vontade de permanecer atuando na Inglaterra. E vários times já demonstraram interesse em renovar as peças de ataque no elenco. Entretanto, apenas o Chelsea teria poder de fogo para bancá-lo, tendo em vista que o Liverpool busca se reforçar na zaga e o Manchester United está concentrado em contratar Erling Haaland.

Portanto, o Stamford Bridge pode ser o destino do maior artilheiro estrangeiro da Premier League. Basta ver se o clube seguirá apostando em Timo Werner como peça principal do ataque ou se lançará no mercado em busca de outro atacante. Além do argentino, Lukaku e Haaland também são fortemente especulados no time de Thomas Tuchel.

Maior artilheiro da história do City, Aguero fechará em julho um ciclo de dez anos em Manchester. Por lá, ele ganhou 13 títulos e fez 384 jogos, somando 246 vitórias, 63 empates e 75 derrotas, marcando 257 gols. A diretoria do clube já confirmou que ele vai receber uma estátua na frente do Etihad Stadium.

