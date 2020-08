Chelsea está disposto a vender Batshuayi

O suposto interesse do Leeds United em Michy Batshuayi anima o Chelsea. Segundo o Evening Standard, a Diretoria azul mira a transação para ter dinheiro em caixa. O atacante belga ainda tem um ano de contrato. Mas não figura entre as opções de Frank Lampard ao setor na nova temporada.

De acordo com o Standard, a intenção número um é se livrar do salário de Batshuayi – cerca de £100,000 por semana. Isso porque o belga é a quarta opção ao ataque. Para completar, já foi cedido a diversos empréstimos durante seu contrato, o último deles ao Crystal Palace.

A imprensa belga noticia que os Blues teriam estabelecido €25m como preço de venda. Principal interessado na negociação, o Leeds estuda se Batshuayi está dentro do seu orçamento. Caso as conversas avancem, há possibilidade de o valor estipulado pelo Chelsea ser baixado.

Newcastle monitora belga

Caso o Leeds não esteja disposto a pagar o valor desejado, o Chelsea tem um plano B. Trata-se do Newcastle United. Porém, os Magpies estariam interessados apenas em um empréstimo. Sendo assim, os Blues estão no meio de um impasse acerca do futuro do atacante: vender a um custo menor ou esperar o contrato acabar.

