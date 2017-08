Chelsea confirma a venda de Matic para o Manchester United

No início desta semana, o Chelsea confirmou um dos rumores que já rondavam bastante o noticiário do clube: a venda do volante sérvio Nemanja Matic para o Manchester United. Jogador assina contrato por três anos e voltará a ser jogador de José Mourinho.

A negociação rendeu por volta de £40 milhões. Matic foi um jogador importante em quase toda seu período na segunda passagem pelo clube. Na última temporada, mesmo com a chegada de N’Golo Kante, Matic foi titular em 30 partidas na Premier League.

Matic estreou no Chelsea em 2009 e na temporada seguinte, foi emprestado para o Vitesse, da Holanda. Em janeiro de 2011, se despediu do Blues e foi para o Benfica como moeda de troca para baratear a transferência do zagueiro David Luiz. Em Portugal, estourou como um grande volante e três anos depois, voltou para o Chelsea a pedido de José Mourinho.

A contratação de Tiemoue Bakayoko foi considerada por muitos como um sinal de que Matic não teria mais oportunidades no time de Antonio Conte e que o Chelsea ainda poderia conseguir um bom lucro caso vendesse o jogador.

Com o Chelsea, venceu duas Premier Leagues (2014-15, 2016-17), uma FA Cup (2010) e uma League Cup (2014-15).

