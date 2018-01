Chelsea anuncia a contratação de Ross Barkley

O Chelsea anunciou nessa sexta (5) por meio de seu site oficial a contratação do meia inglês Ross Barkley, que estava no Everton. Os valores da negociação não foram divulgados.

Barkley foi especulado nos Blues na primeira janela de transferências e vários veículos noticiaram que o jogador teria desistido de fazer os exames médicos após Chelsea e Everton terem selado a negociação.

O meia inglês ainda não jogou nessa temporada devido a uma lesão, e está em fase final de recuperação. Barkley tinha apenas mais seis meses de contrato com o Everton e por isso estima-se que o valor da negociação tenha girado em algo em torno de 15 milhões de Libras.

O jogador de 24 anos assinou um contrato de cinco anos e irá vestir a camisa 8, que está sem dono desde a saída do brasileiro Oscar.

Sobre assinar com os atuais campeões da Premier League, Barkley disse:

Ter um novo início em um clube como o Chelsea é inacreditável pra mim. Espero continuar de onde eu parei no final da temporada passada e espero melhorar e fazer mais gols também.

Barkley chega com uma vasta experiência para um jogador tão jovem, tendo atuado em 150 jogos na Premier League pelo Everton, marcando 21 gols e provendo 18 assistências. Também fez parte do elenco da seleção inglesa na Copa do Mundo de 2014 e na Eurocopa de 2016.

O meia inglês é versátil e pode exercer várias funções no meio de campo, jogando mais recuado ou mais próximo do ataque, já que a criação de jogados é o forte dele. Por não ter feito nenhum jogo na atual temporada, Barkley pode atuar em todas as competições com a camisa do Blues.

