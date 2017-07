Chelsea anuncia acordo com Real Madrid por Morata

Os Blues anunciaram nesta quarta-feira (19/07) o acordo dos termos de transferência do atacante do Real Madrid, Álvaro Morata. A chegada do espanhol depende neste segundo momento, dos acordos pessoais com o atleta e exame médico. Com 24 anos, Morata já conquistou duas vezes a UEFA Champions League, o Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano. Na última edição da La Liga, anotou 15 gols.

