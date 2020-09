Chelsea anuncia a contratação de Kai Havertz 

Depois de muita especulação, Kai Havertz é do Chelsea. Em primeiro lugar, o meia-atacante de 21 anos assinou com os Blues por cinco anos. Portanto, torna-se o sexto reforço da temporada 2020/201. Ele estava no Bayer Leverkusen, clube que o revelou. Apesar de jovem, é apontado como um dos principais jogadores da Alemanha.

Ao se transferir ao Chelsea, Havertz se torna o alemão mais caro na história do futebol. Na temporada 2019/2020 foram 45 partidas, 18 gols e seis assistências. No Leverkusen foram 150 partidas oficiais, 46 gols e 31 assistências. Diante desses números, o atleta passou a ser desejado por grandes equipes do futebol europeu.

Versátil, pode atuar tanto como atacante, como meia ofensivo e ponta direita. Ademais, seu talento também pode ser visto na Seleção Alemã. O jogador figura nas convocação de Joachim Low desde 2018. Em conclusão, no Chelsea reencontrará Timo Werner, companheiro de seleção.

Confira as palavras ditas pelo novo atleta, em entrevista ao site oficial do clube: “Estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui. Para mim, é um sonho que se torna realidade jogar em um grande clube como o Chelsea, e eu não vejo a hora de conhecer todos os jogadores e membros da comissão técnica. Sim, eu estou muito feliz de estar aqui!”

Ficha Técnica

Data de Nascimento: 11/06/1999

Idade: 21 anos

Local de nascimento: Aachen

Nacionalidade: Alemanha

Altura: 1,89 m

Posição: Meia Ofensivo

Agente: Spielerrat GmbH

