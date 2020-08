Chelsea anuncia a contratação de Ben Chilwell

Ben Chiwell é o mais novo jogador do Chelsea. O lateral-esquerdo de 23 anos estava no Leicester City e foi anunciado pelos Blues nessa quarta-feira (26). De imediato, o inglês assinou com a equipe de Londres por cinco anos. Portanto, chega para assumir a titularidade na posição ocupada por Marcos Alonso na última temporada.

Estima-se que Chilwell custou em torno de 50 milhões de libras aos cofres do Chelsea. Sendo assim, torna-se o terceiro reforço à temporada 2020/2021. No ano passado o lateral-esquerdo atuou em 33 partidas. Ademais, o inglês marcou três gols e contribuiu com quatro assistências pelo Leicester.

Carreira de destaque nos Foxes

Apesar de ansioso para se juntar aos novos companheiros, Chilwell precisará esperar. Isso porque se recupera de lesão e somente ficará apto a atividades em três semanas. O lateral-esquerdo foi revelado nas categorias de base do Leicester City.

Na temporada 2015/2016 esteve no elenco que participou da pré-temporada. Chegou a atuar em algumas partidas na campanha vitoriosa da Premier League. Porém, foi brevemente emprestado ao Huddesdfield Town, da Championship, entre novembro e janeiro.

Posteriormente retornou aos Foxes e estreou como titular no início da temporada 2016/2017. Desde então esteve presente em 99 jogos pelo clube na Premier League. Chilwell representa a Seleção Inglesa desde o sub-18 e estreou na Equipe Principal no ano de 2018. Esteve presente na campanha do terceiro lugar da Liga das Nações, torneio promovido pela UEFA na temporada 2018/2019.

Com a palavra, Ben Chilwell: “Eu estou encantado em me juntar ao Chelsea neste momento tão empolgante para o clube. Estou animado para ser uma parte deste jovem e dinâmico elenco liderado por Frank Lampard, que disputará títulos na próxima temporada.

Mal posso esperar para começar e tenho esperança que não demorará muito para nós voltarmos a jogar com a nossa torcida no Stamford Bridge.”

Ficha técnica

Nascimento: 21/12/1996

Idade: 23 anos

Local de nascimento: Milton Keynes

Nacionalidade: Inglês

Altura: 1,78 m

Posição: Lateral-esquerdo

Agente: Agente: Stellar Football Ltd

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp