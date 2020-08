Chelsea analisa opções para reforçar lateral-esquerda

Do gol à linha, o período de janela de transferências aberto é uma constante atualização de rumores e possíveis negociações. O tema mais quente nesse começo de semana é a busca do Chelsea para a lateral-esquerda. Além do interesse em Nicolas Tagliafico, do Ajax, os Blues também monitoram outros nomes.

Alguns já foram mostrados no Chelsea Brasil nos últimos dias. Ben Chilwell é o favorito de Frank Lampard. Sergio Reguilon também desperta atenção. A bola da vez nessa terça-feira (11) é o espanhol Marc Cucurella, informa o Express. Ele foi vendido pelo Barcelona ao Getafe, contudo, o Chelsea estaria disposto a pagar o dobro para ter o lateral-esquerdo.

Quem é Cucurella?

O lateral-esquerdo tem 22 anos e foi um dos destaques do Getafe na temporada. Cucurella estava emprestado ao clube, que comprou seus direitos junto ao Barcelona em junho. Ele foi titular na campanha do Getafe na Europa League e atuou em 45 jogos em 19/20.

Ainda segundo o Express, a Diretoria do Chelsea teria ficado impressionado com seu desempenho. Seu baixo valor no mercado – menos de £6m – também chamam a atenção. A título de comparação, Chilwell tem valor estimado de £80m, enquanto Reguilon custaria £18m. Entretanto, Cucurella parece um nome distante de Londres.

Reguillon deve jogar na Itália

Enquanto a especulação sobre um lateral-esquerdo aponta novos nomes a cada dia, um parece longe de Londres. O Napoli teria atravessado as negociações entre Reguilon e o Chelsea. Em suma, o espanhol de 23 anos deve atuar na Serie A na temporada 2020/2021.

Reguilon pertence ao Real Madrid e está no Sevilla por empréstimo. O lateral-esquerdo foi eleito o melhor da sua posição na La Liga 19/20. Semana passada o Chelsea Brasil chegou a noticiar que o atleta e os Blues estavam em “negociações avançadas”.

Mas aparentemente as coisas mudaram nessa semana. O Napoli teria enviado uma equipe para acompanhar o Sevilla na Europa League e tentar fechar o negócio. Segundo o jornalista do Sky Sports Itália, Angelo Mangiante atleta e italianos teriam chegado a um acordo. A transação depende apenas do Napoli e Real Madrid, este último, detentor dos direitos do espanhol. Teria pesado contra o Chelsea a necessidade de de desfazer dos laterais Emerson Palmieri e Marcos Alonso.

A procura de um lateral-esquerdo

Procura-se um jogador para a lateral. O gol que até então parecia a principal preocupação de Lampard enquanto treinador do Chelsea deixou de ser a prioridade. Os Blues também teriam sondado Alex Telles e Robin Gosens. Contudo, Chilwell continua franco favorito de Lampard.

O inglês de 23 anos é titular do Leicester City, que não quer perdê-lo. O impasse entre valor cobrado e montante a pagar trava a negociação. O próprio jogador demonstrou vontade em deixar os Foxes. Todavia, a Diretoria não cederá até ser recompensada como espera.

