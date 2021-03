Sensação, ídolo de rival e velho conhecido; veja quais são os três centroavantes na mira do Chelsea

A temporada ainda nem acabou, mas as movimentações de transferências já estão aquecendo. Como não poderia deixar de ser, o Chelsea está sempre envolvido em especulações. Para a próxima janela de verão europeu, os Blues estão muito ligados na contratação de um centroavante.

Garoto sensação, maior ídolo de rival e velho conhecido, saiba quais são os nomes que podem desembarcar em Stamford Bridge em julho.

Erling Braut Haaland

Haaland é um dos grandes nomes do futebol europeu na atualidade. O centroavante norueguês é sinônimo de gols e tem explosão, força e letalidade nas finalizações como características principais. Os impressionantes números conquistados em menos de duas temporadas na Alemanha o credenciaram a figurar na lista de desejos dos principais times.

Sendo assim, ele já está na mira de times como Real Madrid, Manchester City, Paris Saint Germain, Manchester United e, claro, o Chelsea. Seu empresário já deu indícios que talvez haja a transferência e alguns jornais colocam os londrinos na frente da corrida pelo artilheiro nórdico.

De acordo com a ESPN, o Borussia Dortmund disse na última semana que o valor para negociá-lo é de 180 milhões de euros. No entanto, tendo Mino Raiola como agente, tudo pode acontecer.

Sergio ‘Kun’ Agüero

O Manchester City anunciou que Sergio Agüero não renovará o contrato para a próxima temporada. E essa notícia inflamou o mercado, pois Agüero é o maior artilheiro da história dos Citizens e um dos melhores na posição atualmente. Portanto, a diretoria do Chelsea sabe que terá concorrência se quiser contar com o argentino no elenco.

O jornal AS, da Espanha, já noticiou um acordo verbal dele com o Barcelona, mas ele negou. A contratação dele pelos catalães seriam uma tentativa de manter Lionel Messi no Camp Nou.

No entanto, o maior goleador estrangeiro da Premier League disse que gostaria de permanecer jogando na Inglaterra, o que pode ser um facilitador para os Blues.

Romelu Lukaku

Por fim, o nome que fecha é o de Romelu Lukaku. Velho conhecido da torcida azul, Lukaku também tem sido vinculado a um retorno a Londres há algumas semanas. Segundo o Telegraph, a diretoria do Chelsea já sinalizou com a possibilidade de investir boa quantia para recontratá-lo.

Ele seria uma solução mais barata, caso o acerto com Haaland não aconteça. Segundo o Transfermarkt, o centroavante vale cerca de 90 milhões de euros e o contrato com a Internazionale vai até junho de 2024. Defendendo a Inter há quase duas temporadas, o belga já marcou 59 gols em 85 partidas. Na campanha atual, ele balançou as redes rivais 19 vezes e é o segundo no quesito.

