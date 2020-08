Calcio Mercato: Emerson teria chegado a acordo com Internazionale

A saída de Emerson Palmieri do Chelsea está próxima de se concretizar. Pelo menos é o que afirma o Calcio Mercato nessa sexta-feira (14). Os italianos relatam que o brasileiro está mais próximo de assinar com a Internazionale de Milão por cinco temporadas.

Pouco utilizado em 2019/2020, o jogador integra a famosa lista de dispensa de Frank Lampard. Nesse sentido próprio inglês já teria dado o aval para a venda acontecer. Dessa forma, Emerson pode se juntar ao ex-treinador blue, o italiano Antonio Conte.

Há acordo entre clube italiano e atleta, mas Napoli corre por fora

Os Blues teriam recebido uma oferta de £18 milhões para se desfazer de Emerson, valor que agrada Lampard. O veículo também informa já existir um acordo entre Inter e atleta. Diante disso, o salário líquido de Emerson seria em torno de 2,2 milhões de euros por temporada.

Ainda segundo o Calcio Mercato, o Napoli também demonstra interesse no atleta. Emerson tem 26 anos e chegou a Londres na temporada 2017/2018, vindo da Roma. De lá pra cá, nunca conseguiu se firmar na titularidade. Por fim, antes de se aproximar de do brasileiro a Inter tentou contato com Marcos Alonso, outro lateral-esquerdo dos Blues.

