Bild: Chelsea lidera corrida por Havertz

De acordo com o Bild, Kai Havertz pediu para ser negociado na próxima janela de transferências. O pedido se deve ao fato do Bayer Leverkusen não se classificar para a próxima Champions League. Assim, o favorito na briga por sua contratação é o Chelsea. Os Blues, inclusive, teriam acenado com uma proposta de 100 milhões de euros. Portanto, seriam 70 milhões no ato e mais 30 em bônus por desempenho. O jogador se juntaria a Timo Werner e Hakim Ziyech como as novas faces do clube para a temporada que vem.

Entretanto, para que o jogador aceite a proposta, os azuis de Londres devem garantir a classificação para a Liga dos Campeões. Atualmente o Chelsea está na terceira colocação e depende somente de si para assegurar a vaga. Outros times também dispostos a contar com a joia alemã são o Real Madrid, Bayern de Munique e Barcelona. Contudo, esses clubes podem encontrar dificuldades para competir no mercado devido à queda de renda dos clubes devido à pandemia.

Havertz se destaca pelos seus 1,89m e qualidade técnica. Canhoto, o atleta vem sendo um dos destaques da atual Bundesliga. Com somente 21 anos, o jovem alemão já marcou 12 tentos e assistiu outros seis em 30 partidas disputadas pelo Leverkusen na atual temporada. O jogador tem contrato em vigor com o lado alemão até 2022.

