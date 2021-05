Bijoux de la franchise: Chelsea dividido entre Camavinga e Pape Matar Sarr

Antes de tudo, vindo de um mercado altamente aquecido para 2020/21, a expectativa – ainda maior com o possível título da Champions League – e de que novas joias cheguem aos Blues. De acordo com o jornal L´Équipe, o Chelsea cogita as contratações dos volantes Eduardo Camavinga (18) e Pape Matar Sarr (18), ambos do futebol francês.

Já cobiçado há duas temporadas, o francês Camavinga é a grande joia do Stade Rennais, que nesta temporada participou da Champions League. Blindado pelo clube até completar a idade adulta, o jogador só tem mais um ano de contrato. Assim, tende a ser negociado nesta janela, para não sair sem custos a partir de dezembro, quando poderá assinar pré-contrato. O valor especulado é alto, cerca de €40M, o que não desmotivou seus interessados.

Apesar disso, tanto Bayern de Munique quanto Real Madrid – este sim por escassez financeira – recuaram nas conversas pelo volante. Dessa forma, seu agente vê com bons olhos a Premier League, tendo o Chelsea como principal candidato.

Joias da França

Camavinga é o dono do meio-campo do Rennes. Veloz, habilidoso e comprometido com a defesa, é a personificação do volante moderno, considerado um dos talentos sub-21 mais promissores do mundo. Do mesmo modo, com salário de €90 mil ao mês (Footmercato), é uma das opções mais acessíveis para o time de Tuchel, podendo assim, ser um “discípulo” de N´Golo Kanté.

Portanto, além dele, outro volante talentoso é cogitado em Londres. Pape Matar Sarr, do Metz, também estaria sendo monitorado pelo clube. Após sua primeira temporada profissional, chamou a atenção pela maturidade em campo, com 21 jogos e gols em todas competições.

Volante de origem, Sarr também faz parte da seleção de base de Senegal. Diante do também interessado Manchester United, ele é avaliado em torno de 12 milhões de libras e tem contrato até junho de 2025.

Por fim, outros clubes como Nice, Newcastle, Everton e Lyon também monitoram o jogador que pode ser a nova bola da vez em Stamford Bridge.

