Baba Rahman desperta interesse do Middlesbrough, diz jornal

O Northern Echo aponta o interesse do Middlesbrough em contar com o lateral-esquerdo Baba Rahman, do Chelsea. Segundo o informativo, o Boro questionou o clube londrino sobre a possibilidade de empréstimo do atleta na temporada 2020/21, mas o Chelsea ainda vai definir o futuro para o defensor de Gana. Por lesão, Rahman não atuou em boa parte de seu empréstimo ao Mallorca (Espanha) na temporada 2019/20. Entretanto, o lateral de 26 anos está apto para retornar aos compromissos oficiais do atual calendário.

O que disse o jornal

Baba Rahman segue aprimorando sua forma física e aguarda uma oportunidade na temporada 2020/21. “Ele está trabalhando com o Sub-23 nas últimas semanas. Os dirigentes do Chelsea planejaram empréstimos para fora do país para alguns jogadores, mas eles não se concretizaram. Portanto, eles só serão realizados em janeiro, após a reabertura da janela”, iniciou.

“A melhor chance de Rahman competir por uma vaga na primeira equipe, nos próximos dois meses, será através de um empréstimo para a Championship. Por isso, o Middlesbrough é um dos seis times que estiveram em contato com o clube de Stamford Bridge”, relatou o Northern Echo.

Além disso, o jornal aprovou o atleta e refletiu sobre as possibilidades no Boro. “Rahman, que pode atuar no esquema de três zagueiros, se tornaria a nova primeira escolha do Boro se ele aceitar o convite de Riverside. Entretanto, outros clubes esperam o atleta para a atual janela. O Watford também está sendo apontado como um clube que fez uma proposta formal ao Chelsea, enquanto o Derby County também se apresentou como postulante”, afirmou.

Janela de transferências PL – EFL

Por fim, não é a primeira vez que Baba Rahman aparece nos holofotes do mercado de transferências da Championship. Na semana passada, o Chelsea Brasil informou que duas equipes estavam interessadas no lateral-esquerdo do time londrino. Em conclusão, a janela de transferência da Premier League para EFL está aberta até às 13h (horário de Brasília), da sexta-feira (16).

Técnico do Charlton elogia Ian Maatsen

Lee Bowyer, técnico do Charlton Athletic, disse que Ian Maatsen, anunciado oficialmente ontem (12) pelo time de Londres, se assemelha com estilo de jogo de Jay Dasilva. Outro atleta com passagem pelas categorias de base do Chelsea e ex-atleta do Charlton. Além disso, Dasilva recebeu a premiação de Atleta do Ano, dois anos atrás, no time da League One, quando ele foi emprestado justamente pelo Chelsea.

Em entrevista ao site oficial do clube, Bowyer frisou sua felicidade em contar com o lateral de 18 anos do clube de Cobham. “Ele é um lateral-esquerdo empolgante. Ele é ambicioso [com a bola], bom com a posse, tem energia e tem grande ritmo”, disse o treinador. “Eu diria que é muito similar com Jay Dasilva, o modo que ele conduz a bola e ultrapassa adversários. É empolgante e diferente do que temos”, afirmou.

Dasilva no Charlton

Dasilva atuou por um ano e meio no The Valley, estádio do Charlton. O atleta foi premiado com o “Player Of The Year” na temporada 2017/18. Na oportunidade, Dasilva auxiliou o time na classificação para os playoffs da League One. Posteriormente, o Chelsea cedeu Jay Dasilva ao Bristol City, em negociação permanente.

Por fim, confira a publicação do Chelsea Brasil sobre Ian Maatsen e a oficialização do empréstimo ao Charlton Athletic.

