Baba Rahman desperta interesse de clubes da Championship, diz portal

Baba Rahman, lateral-esquerdo do Chelsea, desperta interesse de dois times da segunda divisão inglesa. Primeiramente, vale relembrar que a janela de transferências entre clubes da Premier League e Championship está aberta até o dia 16 de outubro. O portal Goal.com afirma que o defensor é monitorado por Watford e Middlesbrough, clubes da divisão de acesso.

O lateral de Gana sofreu várias lesões desde sua contratação pelo plantel de Stamford Bridge, em 2015. Além disso, Baba Rahman só atuou em dois jogos pelo Mallorca, ambos válidos pela La Liga. Entretanto, ele desperta interesse de clubes da Championship, como afirmou o portal esportivo.

“O lateral de 26 anos não demonstrou o seu potencial desde sua chegada ao Chelsea, em uma negociação de 14 milhões de Libras, junto ao Augsburg. Suas batalhas iniciais se tornaram ainda mais difíceis com uma lesão no ligamento cruzado na Copa Africana das Nações. Desde então, Rahman batalhou frequentemente com questões físicas”, afirmou o Goal.com

“Entretanto, momentos positivos puderam ser observados nos empréstimos ao Schalke, no Reims e no Mallorca. Agora, Baba Rahman parece pronto para o seu primeiro empréstimo para o futebol inglês. O lateral, que tem contrato com o Chelsea até junho de 20202, é visto como fisicamente preparado e está treinando com um grupo de atletas emprestados em Cobham”, concluiu o jornal.

