talkSPORT: Atleta do Brentford interessa rivais de Londres

Além do Arsenal, o Chelsea ganhou a concorrência do Tottenham na corrida por Said Benrahma, atleta do Brentford. O meia-atacante despertou a atenção do trio londrino após seu desempenho na Championship. Uma possível transferência de Benrahma à Premier League ganhou força após os Bees baterem na trave e na briga pelo acesso.

Segundo o talkSPORT, West Ham, Leeds e Aston Villa correm por fora para assinar com o atleta. Inclusive o Brentford já teria estabelecido um valor para vender o meia. De acordo com o talk SPORT, propostas menores do que £25m não serão aceitas. Na Championship Benrahma marcou 17 gols e contribui com nove assistências na temporada passada.

Interesse em jogar na elite

Em recente entrevista ao Telegraph, o atleta revelou ter vontade de jogar na Premier League. Isso facilitaria sua mudança da Segunda à Primeira Divisão. “Não sei qual será meu destino, mas sempre foi uma meta minha jogar na Premier League. Sempre acompanhei o Arsenal, Manchester United e Chelsea”, contou ao jornal.

Sendo assim, além de mirar a elite inglesa, Benrahma não tem interesse de mudar para outra liga. O argelino soma passagens pelo futebol francês e está na Inglaterra desde 2018, quando se transferiu ao Brentford.

