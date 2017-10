Após De Bruyne jogar contra Chelsea, Conte diz: “não entendo porque o venderam”

Neste domingo (1), o Chelsea acabou perdendo por 1 a 0 para o Manchester City, na Stamford Bridge. Apesar do resultado aparentemente equilibrado para um time que, mesmo estando em casa, jogou três vezes seguidas na última semana, o jogo foi totalmente controlado pelos líderes do campeonato, e poucas chances para os londrinos. A nível de comparação, Kevin De Bruyne criou mais chances (6) do que todo o time do Chelsea (4) durante a partida, e deixou seu gol após tabelar com Gabriel Jesus.

Para Conte, De Bruyne é completo

Em 2014, De Bruyne vestia a camisa londrina, até que foi vendido para disputar a Bundesliga pelo Wolfsburg, por não ter espaço no time de Mourinho. Agora, ele retornou à Inglaterra e levou Conte a se perguntar porque o talentoso jogador saiu dos Blues, primeiramente.

“Eu não sei, honestamente, o que aconteceu no passado”, ele disse. “Mas com certeza estamos falando de um jogador de alto nível. Ele é bom – tem técnica, rápido, e trabalho muito pelo time. É um jogador completo.”

O atual técnico do jogador, Pepp Guardiola, concorda com Antonio Conte a respeito de seu potencial.

“Ele pode fazer absolutamente tudo,” Guardiola comenta. “Com a bola, ele é o cara que joga em diferentes posições, dá assistências longas ou curtas. Depois, sem a bola, ele é o garoto mais tímido e humilde. Ele diz que se precisar correr 100km pelo time, fará. Não é fácil achar esse tipo de jogador.”

Lampard apoia Mourinho em decisão

Apesar das opiniões dos técnicos, realmente existe um motivo importante que levou Mourinho a vender o jogador. Frank Lampard, eterna lenda dos Blues, relembra que na época em que De Bruyne foi vendido, ele competia pela posição com Hazard, Oscar e William, que eram muito mais aptos a entrar em campo naquela época.

“Foi um momento difícil para o clube. Você tinha Hazard, Oscar… e William tinha acabado de assinar. E ele [Bruyne] não era tão bom quanto é agora. Claro, é fácil olhar o passado e dizer ‘por que deixaram ele ir?’, mas ele foi e se tornou um jogador de nível internacional. Há sempre um questionamento sobre desenvolvimento. Ele tinha um bom ritmo, bom passe, bom drible, mas naquele momento, não conseguiria entrar no nosso time. Uma coisa que ele tinha era ambição, queria sair do time e mostrar ser um bom jogador.”

De Bruyne diz que não há arrependimentos

Na época da negociação, o jogador também estava interessado em ir para um time em que tivesse mais tempo de jogo, e pudesse evoluir em campo. Portanto, para ele, não há o que se queixar da decisão.

“Eu não tenho arrependimento sobre nada que aconteceu, e acho que eles também não. Ganharam o título da liga duas vezes desde que fui embora, então estão indo muito bem. É o jeito que as coisas são, é um negócio. Naquele momento, ir embora era uma boa decisão para mim. Não existe um clima ruim. É apenas parte da vida e você precisa crescer.”

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp