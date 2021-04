Chelsea Brasil faz Live para acompanhar Porto e Chelsea

O Chelsea Brasil fará, na tarde desta quarta-feira (06), uma live acompanhando e reagindo ao jogo entre Porto e Chelsea. A transmissão irá ao ar cerca de dez minutos antes do apito oficial, terá a condução de Tiago Santos no canal do youtube do Chelsea Brasil.

A partida que abre a disputa entre os dois times das quartas de final da UEFA Champions League, será no estádio Ramon Sanchéz Pizjuán, em Sevilla, na Espanha. Apesar da equipe portuguesa ser a mandante, o duelo será em outro país por causa dos protocolos da Covid-19. Sendo assim, o jogo de volta será no mesmo local, mas acontecerá na próxima terça-feira (13).

O Chelsea entra em campo mordido depois da goleada que sofreu no último sábado para o West Bromwich. A derrota quebrou uma sequência de 14 jogos invencibilidade do time no comando de Thomas Tuchel. No dia seguinte, houve uma discussão mais acalorada entre Rüdiger e Kepa, o que passou o sintoma de reflexo após o revés.

Por outro lado, o Porto chega a esse desafio com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. O estranho no ninho aí é a derrota para a Juventus, que gerou a classificação dos Dragões a essa fase da competição.

A bola rola a partir das 16h na Espanha. A transmissão na TV fica a cargo do TNT, mas a recomendação é tv no mudo e torcida junto com o Tiago na live.

