Lampard será jurado em uma competição de poesia organizada pela Premier League

O maior goleador da história do Chelsea Football Club, Frank Lampard, será um dos jurados em uma competição nacional de poesia, a Premier League Writing Stars. O ex-Blue que é autor de uma série de livros para crianças chamada “Frankie’s Magic Football” foi até a Sulivan Primary School, em Fulham para encorajar os alunos e responder também questões sobre sua vitoriosa carreira. O objetivo da competição é estimular crianças que amam o futebol, mas que não possuem motivação para a leitura.

Já que o tema dos poemas será “competição” e “resiliência” e nada melhor que um dos jogadores vencedores da UEFA Champions League com a camisa do Chelsea para estar lá, tudo foi feito em conjunto com a Chelsea Foundation, que entrega uma série de iniciativas educacionais nas escolas da Chelsea’s Community.

Lampard comentou sobre a experiência de quando ainda era um estudante, o dever de ajudar suas filhas com as tarefas da escola e também as ideias das crianças em seus poemas.

“Na escola e sempre aproveitei a escrita, e a leitura também”. “Eu sempre fui encorajado a fazer isso, então eu aproveitei naturalmente e acredito que era um aluno descente, não havia matéria que eu odiava. Amava história, amava escrever e inglês, gostava até de matemática, mas agora quando minhas filhas trazem suas lições de casa de matemática, não tenho ideia, eu perdi isso!” “Eu acredito que campanhas como Premier League Writing Stars são ótimas para promover a leitura e escrita”. “Alguns podem ser cansativos para algumas crianças e é muito fácil pegar um livro, soltá-lo e dizer eu não gosto disso, mas se você olhar ao redor, existem diferentes ideias para você achar interessantes”. “Eu acho que será uma mistura de ideias. Crianças sempre vêm com coisas que você não espera e nós todos temos diferentes ideias na resiliência. Eu estava falando sobre minha experiência no Chelsea, mas escutando as crianças, elas tiraram suas diferentes e relevantes maneiras e havia muita imaginação. Eu acho que nós teremos alguns bons poemas”. “Eu sou competitivo, mas desta vez eu voltei. Eu continuei quieto e observei, e eu fiquei muito impressionado”.

