Torcedores ilustres do Chelsea

Ao longo de seus anos de vida, o Chelsea Football Club adquiriu como torcedores fanáticos diversos membros da sociedade britânica e mundial. Desde atores, cantores a jogadores de basquete e é claro, de futebol.

Confira alguns dos principais famosos que, assim como você, são Blues Fanáticos.

Naveen Andrews – Ator



Andrews ficou conhecido mundialmente por sua participação na série LOST, onde interpretava o personagem Sayid Jarrad. Nascido no sul de Londres, desde criancinha é torcedor fanático do Chelsea, tendo sido visto em vários jogos da equipe, mesmo morando nos Estados Unidos.

Tara Reid – Atriz



Nascida nos Estados Unidos, Tara Reid é símbolo sexual de milhões de adolescentes mundo afora por suas participações nos filmes American Pie 1 e 2. Apesar de não acompanhar muito futebol, é fã do Chelsea e já participou de eventos no clube.

Will Ferrel – Ator



Ferrel é comediante e atuou em alguns filmes de Hollywood como “Cruzeiro das Loucas”. É bastante fotografado vestindo a camisa do Chelsea e do Celtic, clubes para os quais torce. Em 2009, assistiu à partida entre Chelsea e Inter de Milão, em Los Angeles.

Richard Attenborough – Diretor e Ator



Foi ator, produtor e diretor de cinema britânico. Entre seus principais papéis está o do Dr. John Hammond, na saga Jurassic Park. Já ganhou o Oscar por duas oportunidades. Há alguns anos, tinha sido nomeado Presidente Vitalício do Chelsea. Morreu em agosto de 2014 e foi lembrado pelo clube.

Charlize Theron – Atriz e Modelo



A sulafricana Charlize Theron, uma das beldades da Copa do Mundo de 2010, é fã de carteirinha do Chelsea tendo sido convidada diversas vezes a apresentar eventos do clube.