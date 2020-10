Terceiro Tempo: Chelsea Women, agenda de jogos e selecionados nacionais

O Terceiro Tempo aborda o Chelsea Women, a agenda de jogos da semana e os atletas que se destacaram na pausa internacional, que está em vigência para as seleções nacionais. Primeiramente, o plantel de Emma Hayes venceu e convenceu nos dois jogos do calendário nacional. Além disso, a atual semana será composta por três duelos de equipes do Chelsea – e no mesmo dia. Por fim, a equipe londrina cedeu atletas para a pausa internacional de seleções. Inclusive, alguns atletas do Chelsea se destacaram nos compromissos entre países.

Confira a edição desta segunda-feira (12) do Terceiro Tempo.

Primeiro Tempo – 4 a 1 contra o Arsenal; 3 a 1 contra o City

O Chelsea Women encerrou a semana, que foi destacada pela dificuldade dos adversários, com 100% de aproveitamento. A equipe comandada por Emma Hayes enfrentou Arsenal e Manchester City e conseguiu as vitórias em competições distintas. Primeiramente, jogo frente ao Arsenal, em confronto válido pela Copa da Liga Inglesa. Posteriormente, contra o Manchester City, em duelo realizado na Women’s Super League.

Em primeiro momento, registro o convite para a leitura do pós-jogo de Chelsea 3-1 Manchester City. O embate foi realizado no domingo (11), em Kingsmeadow, casa do Chelsea Women. O primeiro ponto positivo foi não deixar Arsenal e Chelsea deslancharem na tabela de classificação. Os dois times somaram 12 pontos em quatro rodadas. Ou seja, não perderam pontos na competição nacional.

Logo após, Manchester United e Chelsea figuram na tabela de classificação com 10 pontos. Inclusive, a perda de pontos das duas equipes foi computada após o empate em 1 a 1 entre os times. Na oportunidade, o jogo foi realizado na região de Manchester e o Chelsea teve vantagem mínima no marcador por boa parte do confronto. Entretanto, o United igualou o placar na etapa final.

Voltando ao assunto mais recente, o embate entre Chelsea e Manchester City marcou o 150º jogo de Millie Bright com a camisa do time de Kingsmeadow. A defensora está no Chelsea desde 2014 e acumulou 1350 minutos de jogo na temporada 2019/20 em jogos válidos pela Women’s Super League, segundo o site do Chelsea.

Destaques ofensivos

Além disso, o sistema ofensivo do Chelsea funcionou muito bem contra a equipe azul de Manchester. Maren Mjelde, Sam Kerr e Fran Kirby fizeram os gols do embate. Por outro lado, Chloe Kelly descontou para a equipe visitante. Além de Kerr e Kirby, Erin Cuthbert também foi uma das protagonistas do embate dominical. A dona da camisa 22 deu velocidade nas extremidades do campo e criou situações frequentes de atenção ao sistema defensivo do City.

Por fim, vale relembrar que as equipes se enfrentaram no jogo único da Supercopa da Inglaterra. O Chelsea levou a melhor no duelo realizado em Wembley por 2 a 0. Coincidentemente, Erin Cuthbert e Mille Bright fizeram os gols na final da competição. O torneio não era disputado há 12 anos e, nesse retorno, o Chelsea assegurou o troféu.

Os próximos duelos do Chelsea Women

O jogo seguinte ao Manchester City seria o Aston Villa. Entretanto, o duelo foi cancelado após uma integrante do plantel do Villa ter sido diagnosticada com Covid-19. A nova data do embate ainda não foi confirmada pela Football Association. Segundo o site do Chelsea, os próximos compromissos da equipe de Kingsmeadow serão realizados em novembro. Pela Copa da Liga Inglesa, o Chelsea mede forças contra o Tottenham Hotspur, dia 4 de novembro, às 16h (horário de Brasília), com mando de campo do time de Emma Hayes.

Por outro lado, o time londrino enfrentará o Everton, novamente em Kingsmeadow, pela Women’s Super League. O jogo está agendado para 8 de novembro, às 11h (horário de Brasília), pela sexta rodada da competição nacional.

Segundo Tempo – Agenda de jogos

O dia 17 de outubro será repleto de compromissos do Chelsea Football Club. De acordo com o site oficial, três planteis entram em campo no sábado (17) para duelos válidos pela Premier League. Primeiramente, destaque para o plantel principal e o jogo contra o Southampton, em Stamford Bridge. Posteriormente, o embate em Kingsmeadow contra o Derby County, pela Premier League 2. Por fim, a partida fora de casa, contra o Reading, na Premier League Sub-18.

Entretanto, mais um jogo estava previsto para o Chelsea. O duelo do Chelsea Women contra o Aston Villa, válido pela Women’s Super League. Entretanto, como foi dito anteriormente, o jogo foi adiado após a confirmação de um caso positivo de Covid-19 no time de Birmingham.

7h – Reading x Chelsea (Premier League Sub-18)

O Chelsea está na sétima colocação da Divisão Sul da Premier League Sub-18. A campanha da equipe londrina é irregular. Após quatro jogos, o Chelsea venceu um compromissos, empatou dois jogos e perdeu a partida mais recente, contra o Crystal Palace. A única vitória do Chelsea foi contra o West Ham, por 4 a 1. Por outro lado, os empates foram computados frente ao Southampton e Brighton. O Chelsea tem cinco pontos na divisão, enquanto o Aston Villa venceu todos os jogos da chave – quatro embates e 12 pontos somados ao time de Birmingham.

8h – Chelsea x Derby County (Premier League 2)

Um duelo da parte de cima da tabela de classificação. Dono da segunda melhor campanha, o Chelsea recebe o Derby County, quinto colocado após quatro duelos na Premier League 2. O time londrino venceu três dos quatro compromissos na PL 2 – West Ham, Southampton e Arsenal foram superados pelo Chelsea. Entretanto, a campanha da equipe de desenvolvimento teve um revés contra o Brighton, no litoral do país. Por outro lado, o Derby County tem duas vitórias, um empate e uma derrota na competição. Empate contra o Manchester City, vitórias contra Liverpool e Leicester e derrota frente ao Everton.

11h – Chelsea x Southampton (Premier League)

Sétimo colocado na elite nacional, o Chelsea enfrenta o Southampton pela quinta rodada da Premier League. O time londrino conseguiu uma vitória maiúscula contra o Crystal Palace, por 4 a 0, antes da pausa internacional de seleções. A equipe de Stamford bridge soma sete pontos após quatro jogos. O líder da competição é o Everton, que não perdeu pontos após quatro jogos da Premier League. Por outro lado, o Southampton vem se recuperando após estrear com dois reveses na PL. Os Saints somaram duas vitórias consecutivas: 1 a 0 contra o Burnley e 2 a 0 contra o West Bromwich.

Terceiro Tempo – Novidades da pausa internacional

O Chelsea Brasil veiculou notícias sobre atletas do clube londrino na pausa internacional. Ciente do compromisso do time londrino contra o Southampton, e válido pela Premier League, os futebolistas participaram de jogos dos selecionados nacionais. Portanto, reitero o convite para a leitura dos textos dos atletas e promovendo a reflexão sobre uma formação ideal para o duelo do final de semana.

Mason Mount marca gol da vitória contra Bélgica.

Kanté, Giroud, Jorginho, Emerson com empates em 0 a 0.

Reece James estreia com selecionado principal da Inglaterra.

Kai Havertz atuou nos jogos da seleção alemã.

