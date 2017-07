Bluecast #93 – A janela segue a todo vapor

HEAR THE CHELSEA ROAR!



Clique aqui e faça o download do Bluecast para ouvir quando e onde quiser.

Nesta edição do Bluecast, Tiago Santos e Vinícius Paráboa fazem aquela tabelinha sobre as chegadas de Antonio Rüdiger e Tioumoué Bakayoko no Chelsea. Será que eles chegam pra vestirem a camisa do time titular? Também debatem as saídas de jovens como Nathaniel Chalobah, vendido ao Watford e Ruben Loftus-Cheek, emprestado ao Crystal Palace. Acha que acabou? Ainda há a especulação da contratação de Danilo, lateral brasileiro do Real Madrid.

Chelsea Brasil

Facebook.com/ChelseaBrasil

Twitter.com/ChelseaBrasil

Instagram.com/ChelseaBrasil

All Blues

Sports Total

Facebook.com/SportsTotalOficial

Twitter.com/_SportsTotal

Instagram.com/_SportsTotal

Vá direto para o assunto que deseja ouvir.

Mídias sociais: 1’14”

Atualização de elenco, empresários e inflação: 2’52”

Bakayoko: 8’10”

Diego Costa e Matic: 13’27”

Jovens de saída:17’28”

Rudiger e a zaga: 23’10”

Danilo: 32’10”

Encerramento: 36’09”

Você também pode ouvir no Soundcloud e no Itunes, basta procurar como Bluecast.

Não encontrou? Adicione o nosso Feed em seu agregador preferido: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:120128391/sounds.rss

Não deixe de enviar o seu e-mail para podcast@chelseabr.com com as suas dúvidas, críticas, sugestões ou cornetadas. Ah, você pode deixar o seu comentário lá embaixo também.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp



Relacionado

Comentários