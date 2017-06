Bluecast 90 – Análise da temporada- parte I: os jogadores defensivos

Em mais um Bluecast de números redondos, Tiago Santos comanda o bate papo com o xará Thiago D’Almeida e Vinícius Paráboa. Nesta edição, um balanço geral de todos os atletas de defesa do Chelsea na temporada 2016/17 e uma pincelada sobre a FA CUP e os encontros da torcida do Chelsea Brasil.

Também teve a eleição do Jogador do Mês de maio e as indicações para o Jogador da Temporada. Fique atento, pois quem vai eleger o Jogador da Temporada é você. Fique ligado no nosso Twitter e responda a enquete lá!

Encontros Chelsea Brasil: 1’42”

FA Cup: 3’19”

Mídias digitais: 5’22”

Thibaut Courtois: 6’05”

Begovic: 12’10”

Eduardo: 16’20”

Zouma: 16’40”

Cahill: 24’24”

David Luiz: 28’33”

Azpilicueta: 34’06”

John Terry: 38’19”

Aké: 42’18”

Ivanovic: 48’09”

OlaAina: 53’27”

Marcos Alonso: 56’26”

Jogador do mês: 1h03’11”

Jogador da Temporada: 1h05’11”

Encerramento: 1h07’22”

Não deixe de enviar o seu e-mail para podcast@chelseabr.com com as suas dúvidas, críticas, sugestões ou cornetadas. Ah, você pode deixar o seu comentário lá embaixo também.

Comentários