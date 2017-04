Bluecast 86 – Nos carregue, Hazard!

Tiago Santos e Vinícius Paráboa trazem mais um bluecast nesta quinzena de páscoa com discussões acerca do ótimo futebol de Eden Hazard. Tem também o escorregão contra o Crystal Palace seguido da recuperação do time. Quer mais? Seria uma boa John Terry renovar contrato, será que vale a pena? Ainda não está satisfeito? Tem os tradicionais ovos recheados de Palpites e a eleição do Jogador do Mês.

Ouça as instruções do Conte e vá direto para o que deseja ouvir.

Recados e mídias digitais: 1’30”

O escorregão e a recuperação: 2’18”

O brilho de Hazard e Kanté: 8’19”

A renovação de Terry: 20’19”

Jogador do Mês: 25’21”

Palpites: 27’15”

Encerramento: 31’58”

