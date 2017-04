Bluecast 85 – “Pepperoni, Macarroni, Italiani”

HEAR THE CHELSEA ROAR!

Clique aqui e faça o download do Bluecast para ouvir quando e onde quiser.

Tiago Santos e Vinícius Paráboa tabelam no Bluecast desta quinzena, trazendo a curiosa e estreita relação que o Chelsea tem com a Itália. Jogadores, treinadores e jogadores-treinadores fazem parte dessa história, tudo isso você vai ouvir nesta edição do maior podcast em Português sobre o Chelsea. Além disso, os bons e velhos Palpites.

Ouça as instruções do Conte e vá direto para o que deseja ouvir.

Recados e mídias digitais:1’28”

Gianfranco Zola: 2’55”

Carlo Cudicini: 7’55”

Gianluca Vialli: 13’20”

Roberto Di Matteo: 17’41”

Claudio Ranieri: 25’09”

Carlo Ancelotti: 29’50”

Palpites: 35’00”

Encerramento: 40’25”

Não deixe de enviar o seu e-mail para podcast@chelseabr.com com as suas dúvidas, críticas, sugestões ou cornetadas. Ah, você pode deixar o seu comentário lá embaixo também.

