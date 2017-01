Bluecast 80 – Diego indo embora?

HEAR THE CHELSEA ROAR!



Clique aqui para ouvir o Bluecast quando e onde quiser.

Nesta quinzena Tiago Santos tabela com Vinícius Paráboa acerca do fim da sequência de treze vitórias consecutivas e a reação do elenco dos Blues. Existe chance do Chelsea deixar a Premier League escapar nesta temporada? Chalobah e Ruben Loftus Cheek vão conseguir se firmar neste elenco dos Blues?

Também tem Silly Season com Diego Costa recebendo abordagens da China e um debate sobre a forma do seu reserva, o Batshuayi. Além disso tem os palpites para os próximos confrontos com aquele pré-jogo que você só confere aqui no Bluecast.

Acompanhe o Bluecast nas redes sociais.

Chelsea Brasil

Facebook.com/ChelseaBrasil

Twitter.com/ChelseaBrasil

Instagram.com/ChelseaBrasil

Sports Total

Facebook.com/SportsTotalOficial

Twitter.com/_SportsTotal

Instagram.com/_SportsTotal

Você também pode ouvir no Deezer, Soundcloud e no Itunes, basta procurar como Bluecast.

Não encontrou? Adicione o nosso Feed em seu agregador preferido: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:120128391/sounds.rss

Ouça as instruções do Conte e vá direto para o que deseja ouvir.

Recados e mídias digitais: 1’30”

O time que não se abala: 2’11”

A PL pode escapar?: 4’53”

Chalobah e Ruben Loftus Cheek: 17’59”

Silly Season: 24’20”

Batshuayi dá conta?: 25’05”

Palpites: 34’38”

Encerramento:38’20”

Não deixe de enviar o seu e-mail para podcast@chelseabr.com com as suas dúvidas, críticas, sugestões ou cornetadas. Ah, você pode deixar o seu comentário lá embaixo também.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp



Relacionado

Comments