Bluecast 79 – Fàbregas, Diego Costa e Courtois

Tiago Santos comanda os bluecaps Rafael França e Bárbara Lira em um reencontro polêmico. Neste programa você confere a análise sobre a dinâmica de jogo do número 4 do Chelsea, será que o Fàbregas já ganhou o lugar do Matic? E esta fase do Diego Costa, vai durar por muito tempo? Será que existe lugar para o Batshuayi neste time?

Com a abertura da janela de transferências você confere a volta do quadro Silly Season e o personagem da vez é o goleiro Courtois. Será que o arqueiro belga vai deixar os Blues? Ainda tem o jogador do mês e os palpites, é claro.

Recados e mídias digitais: 2’15”

Fàbregas, o assistente: 3’36”

Diego Costa sem sobra: 15’53”

Silly season: 26’36”

Jogador do Mês: 34’19”

Palpites: 34’09”

Encerramento: 45’20”

