Bluecast 78 – Siga o líder

Hear The Chelsea Roar!

Tiago Santos e Guilherme Neto fazem uma tabelinha neste Bluecast natalino analisando excelente forma do Chelsea que está quebrando recordes. Você também confere a opinião deles a respeito da saída do Oscar e do espaço que isso pode gerar para os jovens da base. Será que vem jogador de renome para os Blues? E ainda teve espaço para aquele pré-jogo maroto.

Acompanhe o Bluecast nas redes sociais.

Chelsea Brasil

Facebook.com/ChelseaBrasil

Twitter.com/ChelseaBrasil

Instagram.com/ChelseaBrasil

Sports Total

Facebook.com/SportsTotalOficial

Twitter.com/_SportsTotal

Instagram.com/_SportsTotal

Você também pode ouvir no Deezer, Soundcloud e no Itunes, basta procurar como Bluecast.

Não encontrou? Adicione o nosso Feed em seu agregador preferido: feeds.soundcloud.com/users/soundclo…391/sounds.rss

Ouça as instruções do Conte e vá direto para o que deseja ouvir.

Recados e mídias digitais: 1’42”

Chelsea batendo recordes: 2’34”

Saída do Oscar: 10’36”

Análise da China: 16’38”

Quem vem para o lugar do Oscar?: 19’16”

Palpites: 24’13”

Encerramento: 28’19”

Não deixe de enviar o seu e-mail para podcast@chelseabr.com com as suas dúvidas, críticas, sugestões ou cornetadas.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp



Relacionado

Compartilhe

Comments