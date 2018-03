Bluecast 111 – Cinco motivos pelos quais Conte precisa ficar

Clique aqui e faça o download do Bluecast 111 para ouvir quando e onde quiser.

Nesta edição do Bluecast, Tiago Santos faz uma lista com 5 motivos que provam (ao menos na sua visão), que Conte precisa continuar no Chelsea para a próxima temporada.

