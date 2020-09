O Chelsea na temporada 2020/21: Guia

Ao longo desta semana, o Chelsea Brasil publicou o Guia da Temporada 2020/21, setor a setor. Nossos redatores se aprofundaram nos novos reforços, desafios e novidades para o novo ano dos Blues na Europa.

Perdeu algum conteúdo? Não tem problema, listamos a seguir todos os textos, de goleiros ao treinador. Sendo assim, vamos aos textos!

João Vitor Marcondes conta os desafios de Kepa e Caballero, com a provável adição de Mendy ao plantel.

No setor defensivo, Rafael Marson traça um raio-x dos laterais e zagueiros azuis. Qual é a melhor dupla na zaga? Thiago Silva e mais um?

Kai Havertz chegou e Maria Akemi destrincha as diversas possibilidades de encaixar o alemão ao lado de Mason Mount, Kanté e Jorginho no meio campo.

Ziyech e Werner não deixam barato e criam interrogações na cabeça do comandante blue. Felipe Silva também aborda a questão do espaço para o artilheiro Tammy Abraham.

Fechando a série, Bruno Pizarro conta a história de Frank Lampard como treinador e os desafios de 20/21.

Comentários de quem acompanha

Fomos atrás da opinião de quem também analisa o clube. Abaixo, você vai conferir os comentários gerais sobre o Chelsea e os palpites para a temporada.

Bruno Formiga, jornalista do Esporte Interativo e da Turner: “Ninguém deu um salto tão grande no elenco. Um time que já era empolgante ficou ainda melhor.”

Fernando Campos, jornalista do DAZN: “O Chelsea fez o mercado extraordinário e eu espero que o clube brigue por títulos na temporada 20/21. Frank Lampard recebeu reforços que elevam muito o nível do elenco e no papel é time para brigar com Liverpool e City. Agora é confiar no encaixe coletivo do treinador. Promete muito.”

Leonardo Bertozzi, comentarista da ESPN: “Espero uma temporada de evolução, especialmente na parte defensiva, e um bom trabalho de Lampard para integrar os excelentes reforços ofensivos à equipe. É difícil dizer se a distância para o Liverpool diminuiu antes de ver em campo.”

Luiza Sá, jornalista do Lance!: “O Chelsea foi muito bem no mercado e isso com certeza eleva o patamar do time, especialmente pelo ataque de enorme qualidade. Mas é difícil saber até onde dá para chegar pois vejo o setor defensivo ainda carente. Thiago Silva foi uma boa chegada, mas não sei se será o suficiente.”

Michelle Silva, integrante do Footure e uma das pessoas a frente do The Premier Show: “Acho que será no mínimo interessante ver o que o Chelsea fará na próxima temporada. Isso pois já tinha um elenco com jovens talentos como Mount, Odoi, Tomori e Abraham e nesta janela se reforçou como nenhum outro time. Werner, Havertz, Ziyech, Thiago Silva são nomes que reforçariam qualquer outra equipe da liga. Até onde pode ir? Vai depender do repertório de Lampard como técnico e gestor destas peças nas competições. Mas é fato que esse Chelsea tem potencial!”

Melhor mercado da Europa cria uma grande expectativa

Paulo Andrade, narrador dos canais ESPN: “Expectativa é muito boa. O Chelsea aproveita parte do bom trabalho da temporada passada e soma excelentes contratações, de jogadores impacto. Diferente da temporada anterior, se encaixar rapidamente, o Chelsea atual terá condições de lutar por todos os títulos que disputar.”

PL Brasil, maior portal independente sobre a Premier League no Brasil: “O Chelsea não só foi o clube inglês que melhor atuou no mercado de transferências, como também de toda a Europa. Os reforços impactantes, claro, empolgam pra reforçar uma espinha dorsal já pré-estabelecida. No entanto, ajustes ainda precisam ser feitos para extrair o melhor do time. A temporada 2020/2021 tem tudo pra ser lembrada pelos torcedores no futuro.”

Renato Senise, correspondente em Londres do DAZN e da RedeTV!: “Temporada de afirmação para Frank Lampard. Já mostrou que sabe trabalhar com um elenco jovem e sem tantas opções. Agora vamos saber se ele consegue tirar tudo de um grupo cheio de alternativas, com 15, 20 jogadores capazes de serem titulares. E dessa vez existe pressão: é preciso conquistar pelo menos um título. Chelsea segue com uma equipe jovem, mas com muita, muita qualidade. O risco é o time demorar para encaixar. Com um calendário tão apertado e muitos jogos em pouco tempo, sem tanto espaço para treinamentos, os Blues podem acabar perdendo pontos no início da Premier League, por exemplo, dificultando muito uma briga pelo título.”

Samuel Venâncio, repórter da Rádio Itatiaia: “A expectativa é a melhor possível. Ainda quero ver a defesa mais forte. Mas do meio pra frente, com os reforços, o Chelsea de Lampard vai dar trabalho.”

Os palpites

Premier League Champions League FA Cup Carabao Cup Bruno Formiga Vaga na Champions Quartas de final Final Final Fernando Campos Vaga na Champions Quartas Campeão Final Leonardo Bertozzi Vaga na Champions Quartas Semifinal Final Luiza Sá Vaga na Champions Semifinal Campeão Campeão Michelle Silva Vaga na Champions Quartas de final Campeão Quartas Paulo Andrade Vaga na Champions Semifinal Campeão Semifinal PL Brasil Vaga na Champions Quartas de final Final Final Renato Senise Vaga na Champions Semifinal Campeão Semifinal Samuel Venâncio Vaga na Champions Final Campeão Campeão

Estreia na segunda-feira (14)

Por fim, a Premier League voltou no fim de semana, mas os Blues começam a sua caminhada na segunda, dia 14 de setembro. Desta forma, a partida começa às 16:15 (horário de Brasília), com transmissão do Fox Sports. O Chelsea Brasil fará a cobertura completa em nosso site e nas redes sociais, fique ligado!

