Na memória: entrevista com Joe Tyler, editor do EasternBlues

Há sete anos, entrevistamos o EasternBlues, um portal de Londres, reconhecido oficialmente pelo Chelsea. Relembre na matéria abaixo como foi a entrevista, que aconteceu em março de 2011.

Maior site do Chelsea no Brasil, o Chelsea Brasil dessa vez atravessou o oceano. Trazemos agora uma entrevista com Joe Tyler, editor-chefe do site EasternBlues, diretamente de Londres, um blog como o nosso: apaixonados pelo Chelsea, que tem como missão principal falar sobre os Blues, entre notícias e opiniões. Tyler fala do começo do site, das previsões para essa temporada, e dos brasileiros do Chelsea também. Confiram!

1 – O que levou vocês a torcerem pelo Chelsea?

Nasci muito próximo do Stamford Bridge, e minha família inteira torce pelo Chelsea. Desde a fundação do clube, em 1905, nunca foi uma opção torcer para outro clube.

2 – Quando começou a ideia de criar o site? Como foi?

Existem várias razões: Primeiro, somos torcedores do clube, e queriamos fornecer notícias aos outros torcedores. Depois, quisemos reforçar a marca do site, vinculando-o com outros portais do Chelsea, como vocês da ChelseaBrasil.

3 – No plantel principal, quem você considera o jogador mais importante?

Eu acho que o jogador mais importante nem sempre é o melhor. Petr Cech é muito importante: A defesa nunca é a mesma quando ele atua. Atualmente, nosso melhor jogador é Michael Essien. Provavelmente, ele é o meio campista mais completo do mundo.

4 – O que os torcedores ingleses pensam sobre os brasileiros do Chelsea?

Desde que chegou, os fãs sempre gostaram da atitude de Alex. Ramires e David Luiz se uniram ao grupo, e os torcedores tiveram uma aproximação imediata também. O principal dos jogadores brasileiros é o grande caráter: todos eles são humildes, trabalham duro, e parecem ótimos companheiros de elenco. Nós ingleses gostamos do fato de ter brasileiros na equipe. Os jogadores tem muito respeito pelo esforço que a torcida faz para acompanhar o clube. Nós sentimos que um time com eles, é muito melhor.

5 – Qual foi a principal dificuldade no começo do EasternBlues?

A principal dificuldade no começo, é conseguir leitores, divulgar, mostrar que você existe para o mundo. Para se tornar torcedores do Chelsea “oficiais” você tem que ter 60 torcedores do Chelsea cadastrados e isso não foi nada fácil, visto que temos que calcular tudo financeiramente (viagens ao Stamford Bridge). Levamos atualmente 10 horas para chegar em Stamford Bridge.

6 – Você conhece o campeonato brasileiro ? Dos jogadores que jogam no Brasil, quais você gostaria de ver no Chelsea ?

Eu não conheço o campeonato brasileiro para ser sincero. O futebol brasileiro não passa aqui na Inglaterra, por isso não posso ver os jogos. No entanto, eu tenho visto Neymar jogar. Ele é jovem e seria um investimento fantástico para qualquer time, e eu amaria se ele viesse pro Chelsea.

7 – E qual a sua opinião sobre as competições que o Chelsea ainda disputa? Seremos campeões da Premier League e da Champions?

Acho que estamos um pouco atrás na Barclays, esperamos conseguir o vice campeonato. Sobre a Champions League, sinto que temos uma grande chance. Evitar Real e Barça nas quartas e na semi final é grande coisa. Caso cheguemos a final, creio que temos vantagem, por ser em Wembley, a torcida se dará bem. Deve funcionar a nosso favor.

Colaboraram: Caíque Toledo e Mariana Haueisen.

