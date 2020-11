Na História: Neste dia, em 2005, Chelsea venceu o Newcastle

Chelsea e Newcastle se enfrentaram no dia 19 de novembro de 2005. O jogo, válido pela Premier League, foi realizado em Stamford Bridge e o clube de Londres venceu o embate por 3 a 0. Os gols foram marcados por Joe Cole, Hernán Crespo e Damien Duff. Inclusive, esse foi o último gol do irlandês com a camisa do Chelsea. Essa informação foi veiculada pelo Chelsea Chadder, em sua conta oficial. Por isso, o Na História desta quinta-feira (19) aborda esse embate realizado em 2005. 15 anos depois, as equipes se enfrentam no St. James Park, em Newcastle upon Tyne.

Um bom início…

Em 2005, o Chelsea somou nove vitórias nas nove primeiras rodadas. Inclusive, em três oportunidades, placares elásticos foram obtidos pela equipe comandada por José Mourinho. Primeiramente, o 4 a 0 contra o West Bromwich, em Londres. Posteriormente, o 4 a 1, fora de casa, contra o Liverpool. Por fim, o 5 a 1 contra o Bolton, atuando em Stamford Bridge. Entretanto, o Chelsea viveu uma oscilação entre as rodadas 10 e 12.

… E uma pequena oscilação

A invencibilidade permaneceu na 10ª partida, mas a sequência de vitórias foi interrompida com o empate em 1 a 1 diante do Everton. Assim sendo, o Chelsea retomou o caminho das vitórias contra o Blackburn, na 11ª rodada, após o 4 a 2, nas imediações da Fulham Road. Por outro lado, o primeiro revés londrino aconteceu na 12ª rodada, contra o Manchester United.

67.864 pessoas acompanharam a vitória mandante contra o Chelsea por 1 a 0. O confronto foi protagonizado pelo líder do campeonato, o Chelsea, contra o 4º colocado da competição, o time vermelho de Manchester. Ou seja, um duelo da parte de cima da tabela.

Primeiramente, Sir Alex Ferguson colocou a seguinte formação em campo. Van der Sar, Brown, O’Shea, Ferdinand e Silvestre; Scholes, Fletcher, Cristiano, Smith, Rooney e van Nistelrooy. Por outro lado, o Chelsea mediu forças da seguinte maneira. Cech; Ferreira, Terry, Gallas e Del Horno; Makelele, Essien e Lampard; Cole, Duff e Drogba. Logo após, o momento de retornar ao Stamford Bridge e enfrentar o Newcastle United.

O jogo em destaque

42.268 pessoas acompanharam a vitória do Chelsea contra o Newcastle. O primeiro tempo foi longe do esperado aos torcedores do Chelsea. Afinal, a equipe de Londres ficou no empate sem gols ao término da etapa inicial. O Newcastle tem contava com dois ex-atletas do Chelsea em sua formação inicial. Celestine Babayaro e Scott Parker prestaram serviços ao Chelsea e integravam o plantel dos Magpies. Além disso, o Newcastle contava com Shay Given, Lee Bowyer e Shola Ameobi em sua formação inicial.

Os gols do Chelsea

Hernan @Crespo with this goal in our 3-0 home win v Newcastle #onthisday in 2005! 🗓 pic.twitter.com/KMnUgbSsFH — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 19, 2020

1º gol. 47 minutos de jogo. O primeiro gol foi marcado por Joe Cole. Um chute com o pé direito para marcar o 4º gol dele na temporada. Por outro lado, a assistência foi concedida por Eidur Gudjohnsen, a primeira do islandês na temporada 05/06.

2º gol. 51 minutos de jogo. Posteriormente, Hernán Crespo, em nova finalização de pé direito, marcou o terceiro gol dele na temporada e o segundo do Chelsea no jogo. A assistência foi dada por Frank Lampard.

3º gol. 90 minutos. Damien Duff fez o último gol do jogo no último minuto do tempo regulamentar. Coincidentemente, esse foi o último tento do irlandês com a camisa do Chelsea.

Ficha técnica

Chelsea 3-0 Newcastle United

19/11/2005 – Premier League – Stamford Bridge, em Londres

Chelsea: Cech, Johnson (Gallas 60), Ricardo Carvalho, Terry, Del Horno, Makelele (Essien 13), Lampard, Gudjohnsen, Duff, Joe Cole, Crespo (Wright-Phillips 79).

Reservas: Carlton Cole, Cudicini.

Cartão amarelo: Terry, Lampard.

Gols: Joe Cole 47, Crespo 51, Duff 90.

Newcastle: Given, Ramage, Bramble, Boumsong, Babayaro, Solano (Chopra 70), Parker, Bowyer, Emre, N’Zogbia, Ameobi.

Reservas: Harper, Faye, Clark, Brittain.

Cartão amarelo: Solano.

Público: 42,268

Árbitro: M Halsey (Lancashire).

Premier League 2005/06

O Chelsea foi o campeão da Premier League na temporada 2005/06 – a segunda conquista consecutiva dos Blues. O time de Londres somou 91 pontos em 38 jogos, oito pontos a mais que o Manchester United, segundo colocado na tabela final de classificação. O Newcastle, protagonista do Na História de hoje, ficou na 7ª colocação após 38 rodadas. Os Magpies conquistaram 58 pontos na Premier League da referida temporada.

Ainda sobre o Chelsea, a equipe de Londres não sofreu nenhuma derrota em casa na competição nacional. 18 vitórias e um empate em 19 compromissos como mandante. Por outro lado, o Chelsea triunfou em 11 jogos, empatou três e perdeu cinco duelos como visitante na Premier League 05/06.

Ou seja, o time de José Mourinho totalizou 29 vitórias, quatro empates e cinco derrotas no Campeonato Inglês. 72 gols marcados e 22 gols sofridos. Em casa, os Blues marcaram 47 gols e sofreram apenas nove tentos. Como visitante, 25 gols foram marcados longe dos domínios da Fulham Road. Por outro lado, 13 gols foram sofridos pelo time londrino.

Sempre na parte de cima

Por fim, em apenas quatro das 38 rodadas, o Chelsea não foi dono do topo da tabela da Premier League. Nas quatro primeiras rodadas, o Chelsea oscilou entre a sexta e a segunda colocação. Posteriormente, o Chelsea conduziu toda a trajetória no primeiro posto do campeonato nacional. Por fim, o time londrino permaneceu na ponta até a última rodada, na derrota contra… O Newcastle, em St. James Park, por 1 a 0.

Obs: O Chelsea entrou em campo com um time bem mesclado para o confronto diante do Newcastle, na última rodada do Campeonato Inglês. Isso precisa ser destacado. Pldgeley; Johnson, Carvalho, Huth e Ferreira; Gallas, Diarra, Maniche; Joe Cole, Robben e Duff.

As outras competições na temporada 2005/06

A conquista da Supercopa da Inglaterra, contra o Arsenal, por 2 a 1. Por outro lado, a eliminação na fase oitavas de final, contra o Barcelona, na UEFA Champions League. Além disso, o Chelsea ficou na semifinal, contra o Liverpool, em jogo válido pela Copa da Inglaterra. Por fim, a despedida precoce diante do Charlton, na terceira fase da Copa da Liga inglesa.

—

