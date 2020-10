Na História: 7 de outubro, John Terry e Diego Costa

O Na História de hoje fala sobre o dia de ontem. O dia 7 de outubro marca dois acontecimentos relacionados com atletas do Chelsea. Primeiramente, a data da aposentadoria de John Terry, no dia 7 de outubro de 2018. Por outro lado, 7 de outubro é a data de nascimento de Diego Costa, ex-jogador da equipe de Stamford Bridge. Além disso, os dois atletas atuaram na equipe londrina e conquistaram títulos no plantel da Fulham Road. Portanto, o Na História de hoje destacará o zagueiro John Terry e o atacante Diego Costa.

John Terry

O zagueiro anunciou sua aposentadoria após 23 anos de carreira. John Terry atuou em 78 oportunidades pela Inglaterra e foi um dos jogadores mais premiados na história do Chelsea. Terry anunciou em 2018 que pararia de jogar e, em 2017, o zagueiro anunciou seu desligamento do Chelsea Football Club. Por fim, John Terry conquistou cinco títulos da Premier League e cinco Copas da Inglaterra com o Chelsea. Além disso, Terry venceu três edições da Copa da Liga Inglesa, a Champions League e a Europa League em Stamford Bridge.

No dia 7 de outubro de 2018, Terry se despediu através de suas redes sociais. “Depois de 23 incríveis anos como futebolista, eu decidi que agora é o momento certo para eu me aposentar”, disse Terry, em um trecho do anúncio. Os números de John Terry no Chelsea são especiais. 712 jogos, 66 gols e 29 assistências. Em suma, 61.175 minutos do defensor com o uniforme do time londrino. 9.724 minutos de “Champions League football” e 10 gols na competição europeia.

“Com 14 anos de idade, eu fiz a minha melhor e maior decisão; assinar contrato com o Chelsea Football Club. Palavras não serão suficientes para demonstrar quanto as pessoas do clube significam para mim. Em particular, os torcedores”, disse Terry.

Último jogo no Chelsea

O último jogo de Terry no Chelsea foi realizado na temporada 2016/17 . Dia 21 de maio de 2017, vitória elástica do Chelsea frente ao Sunderland por 5 a 1. Com direito ao “corredor de palmas” ou guarda de honra, os atletas do Chelsea pisaram no gramado de Stamford Bridge com uma grande festa nos “Stands”. A faixa “Thank You For Everything” (Obrigado Por Tudo) foi aberta no momento que a equipe londrina apareceu para os torcedores. Por outro lado, a bandeira com os dizeres “Captain, Leader, Legend” (Capitão, Líder e Lenda) aparecia no campo de visão de todos os presentes. Veja a ficha técnica abaixo.

“Minha carreira e meu coração sempre vão pertencer ao Chelsea, mas eu sou grato ao empréstimo para o Nottingham Forest em 1999, o que foi inestimável para o meu desenvolvimento como jovem atleta. E também quero agradecer imensamente o Aston Villa por me dar a oportunidade de jogar em um clube tão grande e ser o capitão na temporada 2017/18”. Foi um privilégio representar um clube de futebol tão conhecido e com grandes adeptos, afirmou o defensor.

Ficha técnica

Chelsea 5-1 Sunderland. Premier League 2016/17

Stamford Bridge, Londres

Chelsea

Courtois; Azpilicueta, David Luiz, John Terry; Moses, Fàbregas, Kanté e Alonso; Willian, Diego Costa e Eden Hazard.

Entraram: Cahiil, Pedro e Batshuayi.

Técnico: Antonio Conte

Gols: Willian (6), Hazard (61) Pedro (77) e Batshuayi (90 e 92)

Sunderland

Pickford; Jones, O’Shea e Lescott; Manquillo, Larsson, Cattermole, Rodwell e Oviedo; Januzaj e Borini.

Entraram: Gooch e Gibson

Técnico: David Moyes

Gol: Manquillo (3)

“Estou ansioso para o próximo capítulo da minha vida e os desafios pela frente”, concluiu John Terry. Atualmente, Terry é integrante da comissão técnica do Aston Villa, na Premier League 2020/21.

Diego Costa

120 jogos, 59 gols e 24 assistências. Além disso, Diego Costa conquistou dois Campeonatos Ingleses, nas temporadas 2014/15 e 2016/17. Nascido no dia 7 de outubro de 1988, o hispano-brasileiro recebeu a premiação de Atleta do Mês em duas oportunidades na Premier League. Primeiramente, em agosto de 2014. Posteriormente, no mês de novembro de 2016. O Chelsea foi o segundo time que Diego Costa mais jogou, atrás dos 211 jogos no Atlético de Madrid. Vale relembrar que o atacante de 32 anos acumulou números expressivos no clube londrino. Principalmente, na Premier League.

Diego Costa somou 89 jogos pelo Campeonato Inglês e o atacante participou de 70 gols do clube londrino. Ou seja, 52 gols e 18 assistências. Mais de 7 mil minutos de jogo com o Chelsea no Campeonato Inglês. Em sua despedida do Chelsea, o futebolista publicou em suas redes sociais mensagens de carinho e agradecimento ao clube de Stamford Bridge.

Palavras de Diego Costa

“Há ciclos que se abrem e ciclos que se fecham. O meu ciclo no Chelsea iniciou-se há três anos, três anos marcantes em todos os aspetos, e que jamais esquecerei. Dois títulos de campeão, uma Supertaça Inglesa, 120 jogos, 59 gols e 24 assistências depois este ciclo encerra. Não da forma que desejava (longe disso), mas da forma possível”, declarou o atleta brasileiro naturalizado espanhol.

“Na memória e no coração ficarão para sempre os maravilhosos adeptos de um grande clube e todos os companheiros com quem estive no campo e no vestiário, bem como todo o staff logístico, administrativo e clínico. Levo-os comigo com a certeza de que sempre irei estar ao seu lado da mesma forma que, acredito, eles entenderão a razão pela qual este meu ciclo teve de chegar agora ao fim. Porque não podia perder a crença em mim. Obrigado por tudo, Chelsea”, disse Diego Costa.

Outros clubes na Espanha e advertências

Além de Atlético de Madri e Chelsea, Diego Costa atuou por outras equipes espanholas. Segundo o Transfermarkt, o futebolista atuou em 16 jogos no Rayo Vallecano, 30 jogos no Celta de Vigo e 35 embates no Albacete. Por fim, em território espanhol, Diego atuou em 36 oportunidades com o Real Valladolid CF. Por falar no Valladolid, o hispano-brasileiro acumulou nove gols, seis assistências e nove cartões amarelos na equipe espanhola.

Por fim, Diego Costa sempre teve uma fama de se doar muito durante os jogos. E em alguns momentos, o futebolista passava um pouco da conta. Por isso, o atleta recebeu 138 cartões amarelos em 470 jogos na carreira. No Chelsea FC, foram 30 advertências em 120 jogos. Um cartão amarelo a cada quatro jogos com a camisa do time londrino, de acordo com os dados do Transfermarkt.

7 de outubro. Aniversário de Diego Costa. 7 de outubro. Aposentadoria de John Terry.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp