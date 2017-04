EXCLUSIVO: Chelsea Brasil entrevista Lucas Piazon

No último mês, a equipe do Chelsea Brasil teve o prazer de realizar uma entrevista exclusiva com o mais novo integrante do elenco dos blues, o brasileiro Lucas Piazon. O jovem embarcou para Inglaterra nesta sexta-feira, quatro meses antes do previsto para iniciar o treinamento como jogador da categoria de base do Chelsea, e deve contracenar com as principais estrelas de Stamford Bridge apenas a partir de Janeiro, quando completa 18 anos.

Piazon começou o bate-papo com a nossa equipe deixando claro sua admiração pelo Chelsea, esclarecendo os principais motivos que o levaram a assinar o contrato. O meio-campista, que passou perto de acertar com a Juventus, afirmou que o carinho pelo clube foi decisivo na sua escolha. O primeiro contato com o time principal aconteceu no início de agosto, à convite de Villas Boas, e serviu apenas para aguçar ainda mais a curiosidade dos torcedores.

Lucas estava nos planos do Chelsea mesmo antes de integrar a Seleção Brasileira sub-17 pelo Campeonato Sul-americano, mas foi apenas em Março que a transação se concretizou. Já com acordo firmado em Londres, Piazon voltou a brilhar em campo no Mundial e as comparações se tornaram inevitáveis. Apontado como o novo Kaká por parte da imprensa, não apenas pela semelhança física ou pelo clube de origem, o jovem traça o caminho que antes foi percorrido por talentos da Seleção Principal, mas isso não parece interferir no seu desempenho em campo.

A nós, torcedores, resta desejar ao jogador um futuro promissorem Stamford Bridge, e que assim como outras jovens promessas como McEachran e Lukaku, Piazon possa acrescentar cada vez mais talento ao time.

ACOMPANHE A ENTREVISTA:

Equipe Chelsea Brasil:

Você esteve perto de fechar com a Juventus antes de acertar a ida para Londres por 7,5 milhões de euros. O que o motivou a fechar com o Chelsea?

Lucas Piazon: Tiveram vários motivos, o primeiro foi que eu já era para ter ido pro Chelsea com 16 anos. O Chelsea foi o primeiro time europeu que me procurou, então me apeguei ao clube, comecei a torcer. Fui conhecer, gostei da cidade, gostei do clube… Outro motivo também foi o futebol inglês, que acho que é um futebol por onde meu estilo pode se adaptar mais rápido.

ECB: O Chelsea hoje conta com dois jogadores que integram a Seleção Principal: David Luiz e Ramires, além de Alex. Acha que serão fundamentais para sua adaptação?

LP: Serão, claro! Eu já tive um contato com o Alex, ele foi super simpático e gente boa comigo, e acho que ele, o David Luiz e o Ramires vão me ajudar muito!

ECB: Villas-boas foi anunciado como novo treinador dos Blues, o que achou da contratação? Ele também fala Português. Motivado para trabalhar com o luso?

LP: Gostei bastante da contratação. Falar português vai facilitar muito nossa comunicação. Villas-Boas é um técnico novo, talentoso e muito promissor!

ECB: Você falou dos 2 anos necessários para se adaptar no Chelsea. Espera encorpar? Qual a importância desse trabalho à médio-prazo para que você atinja o máximo do seu futebol?

LP: Preciso me adaptar ao estilo de jogo, principalmente encorpar… quando unir essas duas coisas com um pouco de experiência, acho que estarei pronto pra estrear! Atuar nas categorias de base será ótimo para isso. ECB: Muito se fala da responsabilidade dos novos craques brasileiros, como o Neymar, principal estrela da atual Seleção. Você segue pelo mesmo, caminho brilhando no sub-17 e esperado em um dos maiores times Europeus. Como você lida com as pressões e comparações? LP: Pressão, cobrança e comparações sempre terei, desde pequeninho tenho, então sou muito tranqüilo em relação a isso, apenas tentarei jogar meu futebol da melhor maneira possível! ECB: Você tem algum ídolo nos Blues? Excitado para contracenar com algum grande jogador? LP: Meu jogador preferido lá é o Terry, mas eu estou muito ansioso para jogar com todos! ECB: Por fim, quais as suas expectativas? LP: Ir para o Chelsea é uma grande oportunidade e eu resolvi aproveitá-la. Quero partir para Londres e dar o meu melhor lá! Colaboração: Rodrigo Quinan.

