ESPECIAL: Zola fala em nome do Chelsea Brasil, em entrevista para site inglês

Depois de fazermos uma entrevista com Joe Tyler, editor chefe da EasternBlues, dessa vez foi o site deles quem postou uma entrevista nossa. Nosso chefe Zola respondeu algumas perguntas para eles, e falou em nome de todos os editores do ChelseaBrasil, e também de todos os torcedores do Chelsea por aqui. Leia a entrevista na íntegra clicando aqui, ou leia a tradução, abaixo. É o ChelseaBrasil superando fronteiras, e estando cada vez mais perto de Londres!

Porque o Chelsea?

A história do Chelsea é fascinante. Eu cresci vendo Gullit, Zola, Vialli, Di Matteo e outros na época. O Chelsea tem crescido em mim mais e mais a cada ano, e agora com Abramovich, o time atual é uma grande equipe de se assistir

Você acha que a Seleção Brasileira ganha com Alex, David Luiz e Ramires jogando juntos?

Sim. Jogar a Premier League é uma boa experiência, pois é um campeonato muito difícil.

Por aqui não passa o Campeonato Brasileiro na TV. Existe aí algum jogador que você gostaria de ver no Chelsea?

Existem dois. Neymar, do Santos, um atacante rápido, bom driblador e finalizador. Paulo Henrique ‘Ganso’, também do Santos, um meia atacante que é excelente nas assistências, e tem um ótimo pé esquerdo.

Existem muitos torcedores do Chelsea no Brasil?

É uma das equipes mais populares por aqui, junto com principalmente o Barcelona e o Milan.

Quem você considera o jogador mais importante do Chelsea?

John Terry, seguido por Frank Lampard. Ambos são lendas no Chelsea.

Finalmente, em qual posição você acha que o Chelsea termina no campeonato, e como você acha que o clube termina na Champions League?

Acho que o Chelsea vai terminar em segundo lugar na Premier. Tivemos uma fase ruim no meio da temporada, e eu não acho que há jogos o suficiente para chegarmos ao United.

Quanto a Champions League, sinto que podemos vencer. Temos grandes jogadores, e estão começando a jogar todos bemm. Sinto também que pode ser uma das últimas chances de Lampard e Drogba vencerem a competição, e tentaremos mais por isso.

Colaboraram: Rafael França e Rodrigo Magalhães



