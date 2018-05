Encontros Chelsea Brasil – Final da FA Cup

Saudações, torcedor blue!

Neste sábado, 19/5, o Chelsea faz seu último jogo na temporada 2017/18, e vai em busca de mais uma taça! Às 13h15 (Horário de Brasília), os azuis de Londres vão a Wembley enfrentar o Manchester United, em jogo válido pela final da FA Cup. A grande final será transmitida pela ESPN Brasil.

Para apoiar mais uma vez os Blues, as torcidas do Chelsea no Brasil irão se reunir em Belo Horizonte, Curitiba e no Rio de Janeiro. Você mora ou vai estar em alguma dessas cidades? Então vamos nos unir para reforçar a torcida nessa final tão importante! Confira:

Belo Horizonte/MG

Encontro Unificado! Chelsea Beagá x Red Devils BH

Onde? Choperia Almanaque – Minas Shopping

Endereço: Av. Cristiano Machado, 4000 – União, Belo Horizonte – MG

Curitiba/PR

Encontro Unificado!

Onde? New England Hamburgers & Beers

Endereço: R. Nilo Peçanha, 99 – São Francisco, Curitiba – PR

Rio de Janeiro/RJ

Onde? Terraço Stamford Bridge

Endereço: Av. Nilo Peçanha, 1285 – Cidade Jardim Parque Estoril, Nova Iguaçu – RJ



Ficou com alguma dúvida? Manda uma mensagem pra gente no Facebook!

Nossa torcida fica mais forte com você! Vamos juntos em busca de mais um troféu!

