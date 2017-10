Dois clássicos em casa sem vitórias: vamos passar aperto contra os rivais?

Nos sete primeiros jogos da Premier League da atual temporada, o Chelsea já enfrentou três aspirantes ao título: Tottenham, Arsenal e Manchester City. Esses dois últimos, dentro de casa. Em ambos os casos, saímos de Stamford Bridge sem a vitória. Qual o nível de preocupação que isso traz ao torcedor dos Blues?

O cenário dessa temporada difere bastante da anterior, e por isso, é necessário analisar jogo por jogo. Contra o Arsenal, o time jogou bem, ambos estavam desfalcados e fizeram um jogo de igual para igual durante o primeiro tempo. Na segunda metade, os Blues foram superiores e flertaram com a vitória, mas uma expulsão nos minutos finais complicou a vida dos azuis de Londres.

No entanto, naquele jogo de domingo, o Chelsea vinha de um duelo contra o Qarabag pela Champions League, que aconteceu na terça da semana anterior. Foram quatro dias de descanso, além de um time misto em campo pela competição internacional. Fatores positivos e que ajudaram na boa performance do time. A vitória não veio, mas foi merecida. Além disso, os Gunners vinham de um jogo válido pela Europa League, mas dado o nível da competição, também houve rotatividade do elenco, fazendo os times irem a campo com sua melhor formação (a despeito dos desfalques) e boa condição física.

Já contra o Manchester City, o cenário muda bastante. Os clubes se enfrentaram na tarde de sábado do dia 31. Anteriormente, os citizens haviam enfrentado o Shaktar Donetsk no Eithad Stadium, na terça daquela semana, em duelo válido pela Champions e venceram por 2 a 0. O City levou seu time titular a campo, mas não viu um time competitivo em seus rivais. Vitória tranquila em casa. Sem necessidade de viagens e quatro dias de descanso para o duelo contra o Chelsea.

Enquanto isso, os Blues foram à Madrid enfrentar o Atlético. Principal desafio no grupo, os azuis venceram os Colchoneros em seus domínios em jogo muito intenso até os minutos finais. Batshuayi saiu do banco e garantiu a vitória aos 48 do segundo tempo. O duelo aconteceu na quarta, um dia depois do jogo do City e os Blues ainda fizeram uma viagem pra casa para se preparar para o clássico do sábado. A fadiga muscular era inevitável, e apesar de jogar em casa, os adversários tinham melhor condições de jogo. Diante disso, o treinador promoveu mudanças na equipe. Mudou a escalação e o estilo de jogo.

Contra o Atlético, o time se impôs e buscou a vitória, pressionou a saída de bola do adversário e foi superior na maior parte do tempo. Apesar de ter saído atrás no placar, os Blues não se intimidaram e mantiveram a pegada. A virada heroica veio nos minutos finais e toda a intensidade e entrega do time valeram a pena no final. Mas manter esse ritmo de jogo apenas três dias depois, após longa viagem e contra um time que adora ter a bola, parecia uma tarefa difícil. O risco também era grande, e Conte adotou a cautela. Fechou o time e tentou explorar os contra-ataques.

Estratégia essa que já deu certo, e contra o mesmo adversário. Na temporada anterior, os Blues venceram os citizens nos dois jogos, em casa e fora, mantendo o mesmo estilo adotado no último jogo. Dessa vez não funcionou. E aquela fadiga a qual já falávamos, ficou evidente quando, aos 35 minutos do primeiro tempo, Álvaro Morata pediu para ser substituído por lesão muscular. Cenário preocupante e que reflete a realidade que o clube vai ter que enfrentar ao longo da temporada.

Foram dois clássicos em casa e sem vitória, mas condições diferentes e que atenta desafios que os Blues vão ter que lidar. Os adversários terão os mesmos “problemas” e por isso, o Chelsea deve saber analisar cada momento e tirar o melhor proveito da situação. Muitos clássicos acontecerão ao longo da temporada ainda, dentro e fora do campeonato inglês. O Chelsea tem condições de tirar pontos desses times fora e garanti-los em casa. Mostrou isso contra o Tottenham, quando venceu os rivais londrinos por 2 a 1, fora de casa, e contra o Atlético. Sacrifícios e riscos o time há de correr, mas Conte é cauteloso e ótimo treinador. Vai errar em alguns momentos e acertar em outros, é natural do ser humano.

Todavia, se podemos extrair uma lição de todos os fatores analisados até aqui, o aprendizado é: quando o Chelsea merecer, tem que levar os três pontos, pois essa temporada vai ser mais longa, mais complicada e mais concorrida, e o time não pode se dar ao luxo de empatar ou perder jogos quando merecer a vitória. Porque quando não merecer (como aconteceu contra o City), dificilmente irá ganhar.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp