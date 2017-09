Deixa saudade? Relembre o Top 5 uniformes da Adidas para o Chelsea

Quando chegou ao Chelsea, em 2006, a fornecedora alemã Adidas veio para revolucionar o clube. Junto com a chegada de grandes nomes para o time, a marca firmou parcerias que, somadas, patrocinaram os Blues por uma década. O último acordo foi firmado em 2013, com valores de aproximadamente 380 milhões de euros (R$ 1,5 bi), para que a Adidas ficasse até 2023.

Porém, em junho de 2017, o Chelsea resolveu mudar e acertou com a Nike, que já ‘estreou’ sua primeira camisa no clube e dividiu opiniões. Afinal, a Adidas deixa saudade ou não? Para isso, ilustramos com as cinco camisas mais bonitas do clube feitas pela marca alemã. Confira:

5º lugar: Chelsea Away 2010/2011

Numa versão preta com laranja, a Adidas inovou em cores para os Blues. Para muitos colecionadores, é uma das preferidas.

4º lugar: Chelsea Home 2012/2013

Logo após a conquista da Champions League, os Blues capricharam na camisa. Toda azul e com detalhes em dourados, ficou marcada pela simplicidade e retoques finos.

3º lugar: Chelsea Away 2009/2010

Novamente inovando, como na quinta colocação, a Adidas fez uma camisa totalmente diferente para o Chelsea na temporada 2009/10. Mesclando azul, preto e amarelo, foi um sucesso de vendas na época.

2º lugar: Chelsea Home 2016/2017

A última camisa da Adidas para o Chelsea não poderia ficar de fora. Com marcas d’água de leões, que representam o clube londrino, o uniforme ainda deu sorte: campanha majestosa e título da Premier League 2016/17.

1º lugar: Chelsea Home 2011/2012

No topo da lista, a camisa que deu o maior título da história do Chelsea. Com ela, o clube venceu a tão sonhada Champions League em 2012. O uniforme contava com listras horizontais, nas quais mesclavam dois tons de azul. Uma obra prima que foi premiada com a enorme conquista.

E para você, torcedor? Faltou alguma camisa da Adidas nessa lista? E agora, a Nike vai superar a antiga fornecedora? Só o tempo vai dizer.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp