De Desailly a David Luiz – Os grandes zagueiros que o Chelsea têm

O Chelsea já teve, ao longo de sua história, grandes zagueiros que não apenas cumpriram seu papel, no sistema defensivo, mas também, souberam atacar muito bem, seja em jogadas aéreas ou até com a bola no chão. Este texto reúne uma seleção de grandes nomes que honraram o manto azul, conquistaram títulos importantes e escreveram seu nome na história do time de Stamford Bridge.

Muitos demonstraram aspectos de liderança em momentos decisivos e até usaram a braçadeira de capitão, outros atuaram em diversas posições e fizeram grandes temporadas. O êxito do atual sistema defensivo do Chelsea, nos mostra que a dinastia dos grandes jogadores permanece.

Marcel Desailly

O francês se destacou vestindo a camisa do Chelsea e jogou de 1998 até 2004, ganhou notoriedade por sua liderança dentro de campo e suas grandes atuações. Foi campeão da UEFA Super Cup: 1998, FA Cup 2000, entre outros grandes títulos, com os Blues. Impossível deixar de fora a Copa do Mundo de 1998, em que a Seleção da França, vencedor e país sede, levantou a taça após uma final, contra a seleção brasileira.

O primeiro time de Desailly foi o Nantes, na França, e encerrou sua carreira no Qatar Sports Club, em 2006. Titúlos importantíssimos, além do bom posicionamento dentro da área do adversário, assim como o bom arremate para o gol, fizeram deste zagueiro, um grande ídolo do Chelsea.

Willian Gallas

Este grande zagueiro jogou pela primeira vez no futebol profissional no Caen, França, e encerrou a carreira no Perth Glory, Austrália. A passagem de Gallas no Chelsea foi de 2001 até 2006, e o francês colecionou títulos como League Cup: 2004/05 e Premer League 2004/2005. O jogador também atuou pela lateral direita, fez 159 jogos e 14 gols vestindo a camisa azul.

Com muitos gols feitos, de rebote, na pequena área, Gallas tinha total domínio do setor defensivo, tanto que, na temporada do título da Premier League, o time levou apenas 15 gols.

John Terry

O grande capitão do Chelsea, jogador revelado pelo clube, fez a primeira atuação oficial em 1998, em 2001, primeira temporada como titular, foi eleito jogador do ano pelo Chelsea. Em 2004, usou a braçadeira de capitão e ajudou o Chelsea a conquistar Premier League e a Carling Cup. Na temporada seguinte, 2005/06, conquistou novamente a Premer League e foi eleito o jogador inglês do ano, em 2006, novamente considerado o jogador do ano pelo Chelsea.

Com grandes passagens pela seleção inglesa, inclusive, como capitão, Terry têm na carreira uma coleção de títulos e prestígio. Nas temporadas 2009/10 e 2014/15, levantou mais troféus do campeonato inglês. Venceu seis vezes a FA Cup, 1999/2000, 2006/07, 2008/09, 2009/10 e 2011/12; uma UEFA Europa League 2012/13 e foi quatro vezes campeão da Copa da Liga Inglesa 2004/05, 2005/06, 2009/10 e 2014/15.

A temporada de 2011/12 foi para consagrar, e até mesmo, redimir, o capitão. Quando, mesmo suspenso da final da UEFA Champions League, conseguiu ver seu amado time levantando a taça e conquistando o título ainda inédito para o Chelsea.

Ricardo Carvalho

Este zagueiro português, teve a primeira atuação no futebol profissional vestindo a camisa do Porto. Depois de alguns empréstimos, foi contratado pelo Chelsea em 2004, comandado pelo técnico, também português, José Mourinho e permaneceu no clube até 2010. O jogador fez 210 partidas vestindo a camisa azul e anotou 11 gols. Conquistou grandes títulos: 3 Premier League, 3 FA Cup, 2 Copa da Liga e 2 Community Shield.

Em 2010, deixou o clube rumo ao Real Madrid, comandado pelo Special One.

Alex

Revelado pelo Santos, o zagueiro chegou ao Chelsea em 2007 e permaneceu até 2012. O jogador brilhou na Inglaterra, venceu 4 títulos (Premier League 09/10; FA Cup 08/09 e 09/10; Community Shield 09). As cobranças de falta, muito fortes, eram a marca registrada do jogador, assim como o cabeceio.

Alex jogou 125 partidas e marcou 10 gols. Atuou por outros grandes clubes da Europa, como PSV, Paris Saint-Germain e Milan.

Gary Cahill

O inglês subiu para o futebol profissional no Aston Villa, em 2004, foi emprestado e retornou ao clube em 2007. No ano seguinte, foi negociado com o Bolton e ganhou destaque na temporada 2010/11, quando o clube buscava fugir do rebaixamento. Chegou ao Chelsea em 2012, fez sua estreia em um empate com o Manchester United e marcou seu primeiro gol contra o Manchester City. Foi considerado um dos melhores jogadores em campo na semi final da UEFA Champions League, contra o Barcelona. Mesmo após sentir dores e ter que sair, fez tratamento e se recuperou. A dupla de zaga, Cahill e David Luiz, conquistou o grande título europeu, na temporada 2011/12.

Venceu outros grandes títulos com a camisa do Chelsea, Copa da Inglaterra 2011/12; UEFA Europa League 2012/13; Copa da Liga Inglesa 2014/15 e Premier League 2014/15.

Possui um forte jogo aéreo e um bom posicionamento defensivo, além do desarme, já mercou gols importantes e decisivos. Atualmente é titular na Seleção Inglesa e usa a braçadeira de capitão, do Chelsea e de seu país.

Branislav Ivanovic

O sérvio Ivanovic iniciou sua carreira no futebol profissional no Remont, em 2001, teve passagem também pelo Strem, até se destacar e chegar ao OFK Belgrado, e lá permaneceu de 2003 até 2006. Após grandes atuações, foi ao Lokomotiv Moscow, onde conquistou a Copa da Rússia em 2007.

No meio da temporada 2007/08, chegou ao Chelsea, mas, devido a uma lesão, só estreou na temporada seguinte. Ivanovic ganhou prestígio no clube londrino nas quartas de final da Champions League, quando s os Blues enfrentaram o Liverpool, em Anfield. O time azul perdia e foi para o ataque, o sérvio subiu em duas jogadas aéreas e marcou dois gols.

Mesmo contratado como zagueiro, o sérvio atuou durante muito tempo como lateral direito. Seus gols decisivos e sua característica de “elemento surpresa” o fizeram entrar para a história do clube. Ivanovic conquistou duas vezes a Premier League, 2009/10 e 2014/15, uma Supercopa da Inglaterra no ano de 2009, três Copas da Inglaterra, 2008/09, 2009/10, 2011/12, Copa da Liga Inglesa 2014/15, a UEFA Europa League, 2012/13 e a UEFA Champions League, 2011/12.

David Luiz

O brasileiro foi ao futebol profissional defendendo as cores do Esporte Clube Vitória, de 2005 até 2007. Contratado pelo Benfica, venceu a Liga Portuguesa e por três vezes, a Taça da liga. Chegou ao Chelsea em 2011 e ficou até o ano de 2014, quando foi vendido ao Paris Saint-Germain como o zagueiro mais caro da história. Na primeira passagem pelo time de Londres, venceu a FA Cup, uma UEFA Europa League e o maior título, UEFA Champions League, jogou 143 partidas e marcou 12 gols.

As características de roubada de bola, chute forte, cabeceio certeiro, vontade inesgotável, boa cobrança de falta e seu carisma inigualável, fazem de David Luiz, que também é chamado carinhosamente de Gezzer, ser um dos grandes nomes da zaga dos Blues.

No Paris Saint-Germain, venceu duas Taça da Liga Francesa, dois Trophée des Champions, duas Coupe de France e mais duas taças da Liga Francesa.

Pela Seleção Brasileira, venceu o título da Copa das Confederações de 2013. Em prêmios individuais, participou da Seleção do Ano Fifa, em 2014 e duas vezes Seleção do Campeonato Francês, nas temporadas 2014/15 e 2015/16.

Na atual temporada, está de volta ao Stamford Bridge e ajuda o Chelsea a alcançar mais uma Premier League, o time está na primeira posição da tabela e jogando um grande futebol.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp



Relacionado

Comments