Como jogam: Real Madrid e Manchester City são os adversários do Chelsea

Após bons resultados na última semana, o Chelsea entra de vez no mês decisivo da temporada. Na terça-feira passada, 27, o time de Thomas Tuchel empatou por 1 a 1, fora de casa, com o Real Madrid, pela Champions League. No sábado, 01, venceu o Fulham por 2 a 0 no Stamford Bridge, em jogo válido pela 34ª rodada da Premier League.

E nesta próxima semana, o time azul duelará com dois clubes que estão no mais alto patamar do futebol europeu. Na quarta-feira, 05 de maio, às 16 horas, enfrenta o Real Madrid, em casa, no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões. No sábado seguinte, 08, às 13:30, os Blues enfrentarão o Manchester City pelo Campeonato Inglês, no Etihad Stadium. Este duelo pode ser o “jogo do título” da equipe de Pep Guardiola.

Real Madrid

Caso não sofra gols, os Blues se classificam. Porém, devido ao gol fora de casa, se levar dois tentos, o time de Londres é obrigado a vencer o duelo com os merengues. Basta uma vitória para um dos times alcançar a final da maior competição de clubes.

Serão 90 (ou 120) minutos de muita luta e quem se classificar jogará a decisão da Liga dos Campeões no dia 29 de maio.

A temporada madrileña

Na Champions League, o Real depende apenas das suas forças, já que competições de mata-mata funcionam desta forma. Em contrapartida, na outra possibilidade de título, o Madrid não depende somente das suas vitórias.

Na La Liga, os Blancos estão em uma disputa incrível pela ponta do campeonato juntamente com três rivais. O Atlético é líder da competição com 76 pontos e o Real Madrid está logo atrás com 74 tentos – venceu o Osasuna no final de semana por 2 a 0. O Barcelona tem a mesma pontuação, mas está na 3ª posição. Finalizando o G-4 do Espanhol, o Sevilla tenta surpreender os clubes mais poderosos e está em 4º, com 70 pontos.

Como o time de Zidane foi eliminado precocemente da Copa do Rei, a possibilidade de gritar “é campeão” passa pelo confronto frente ao Chelsea e pelas últimas quatro rodadas da La Liga.

Dois pontos destacados no último “Como jogam” foram reafirmados nesta semana: a defesa sólida e o elenco “cascudo” preparado para jogos grandes. A marcação madrileña segue muito boa e sofreu apenas o gol de Christian Pulisic nos últimos 570 minutos em campo. Já a conclusão que o Madrid é um time de jogos grandes ficou ainda mais claro após o jogo contra os Blues, onde o time de Benzema e companhia não atuou tão bem, mas deu sequência aos confrontos invictos na temporada frente aos times mais fortes.

O Chelsea em semifinais

Visto que o Real Madrid foi mandante do primeiro duelo, o Chelsea se classifica caso não sofra gols na partida. O curioso é que empate por 1 a 1 fora de casa já aconteceu com os Blues e abaixo você poderá conferir as sete participações do Chelsea na semifinal da Champions League.

O Chelsea em semifinais da Liga dos Campeões

2003/04 : o Monaco venceu o jogo da ida, empatou na volta e se classificou;

2004/05 : o Liverpool segurou o empate por 0 a 0, venceu por 1 a 0 na volta, em Anfield, e se classificou;

2006/07 : o Chelsea venceu em casa por 1 a 0, mas, na volta, o Liverpool derrotou o rival por 1 a 0 e se classificou por meio dos pênaltis;

2007/08 : Chelsea e Liverpool empataram por 1 a 1 na primeira partida, em Anfield, e os Blues se classificaram após vencer, em casa, por 3 a 2, na prorrogação;

2008/09 : Chelsea e Barcelona empataram por 0 a 0 no jogo da ida, no Camp Nou, e houve um novo empate por 1 a 1 na Inglaterra, resultado que classificou o time catalão por causa do gol fora de casa;

2011/12: os Blues venceram o primeiro jogo em casa por 1 a 0 e, na Espanha, o Chelsea se classificou após empatar com o Barcelona por 2 a 2;

2013/14: em casa, o Atlético de Madrid segurou um empate por 0 a 0 e, em Londres, o time de Simeone venceu o Chelsea por 3 a 1.

Portanto, o Chelsea empatou o primeiro jogo fora de casa em três ocasiões, mas acabou sendo eliminado em duas destas oportunidades. Porém, os Blues se classificaram a única vez em que o primeiro jogo da semifinal terminou com 1 a 1 no placar.

Em 2007/08, no Anfield, Chelsea e Liverpool empataram com um gol para cada lado na primeira partida e o time de Drogba e companhia se classificou em casa. A história se assemelha com a atual situação dos Blues frente ao Real Madrid.

Para os supersticiosos e analistas de coincidências, alguns dados destas semifinais são destacáveis. Na sua 3ª participação na semifinal, os Blues tropeçaram para uma equipe de Liverpool e conseguiram se classificar na 4ª oportunidade contra um time desta cidade. Na sequência, na 5ª vez, o Chelsea perdeu para um representante catalão e, na 6ª participação nas semifinais, o time de Abramovich eliminou o clube da Catalunha. Já na 7ª participação, o Chelsea se desclassificou contra uma equipe de Madrid e, na 8ª vez nas semifinais da Champions League, os Blues enfrentam um time madrileño. A coincidência bizarra terá continuidade?

O jogo anterior

Os Blues deram sequência ao seu ótimo retrospecto frente ao Real Madrid, visto que o time inglês segue invicto nos duelos e conseguiu um feito incrível: o Chelsea é a equipe que mais vezes enfrentou o Madrid e saiu sem a derrota na história. E o time inglês alcançou esta façanha após o empate da terça-feira da última semana, dia 27 de abril.

Em resumo, a equipe azul fez um ótimo início de jogo, porém diminuiu o ímpeto, sofreu o empate e o 2º tempo foi bem morno. Logo no minuto 8, após ótima jogada de Mason Mount e ajeitada de cabeça de Pulisic, Timo Werner perdeu uma grande chance. O velho conhecido, Thibaut Courtois, fez uma defesa incrível. Porém, cinco minutos depois, o Chelsea passou pelo seu ex-goleiro. Antonio Rüdiger fez um ótimo lançamento, Pulisic driblou o arqueiro merengue e bateu no gol, abrindo o placar.

Depois de um ótimo início, com uma pressão impressionante, os Blues diminuíram a pegada e o Real equilibrou a partida. Aos 22, Karim Benzema arriscou de fora da área e acertou a trave. Aos 28, após escanteio curto, Marcelo cruzou, Casemiro e Militão tocaram para o meio e Benzema marcou um belo gol. O centroavante francês dominou no peito e, sem deixar a bola cair, bateu forte, sem chances para Edouard Mendy.

Já o 2º tempo não teve grandes jogadas e foi bastante equilibrado, dando sequência ao empate no placar.

Como joga?

Foi dito no “Como jogam” da última semana, mas é necessário repetir: é muito complicado decifrar qual será a escalação, a tática e a postura da equipe de Zinedine Zidane na atual temporada. São diversas lesões, modificações táticas e o Real Madrid teve inúmeras escalações diferentes durante este ano.

A última partida, por exemplo, foi mais um jogo em que o time merengue mexeu nas suas peças e contrariou a “provável” formação. O Madrid entrou em campo com três zagueiros, dois alas, dois atacantes e, obviamente, com a sua trinca de meio-campistas, ou seja, Zidane optou por tirar Asensio para colocar mais um defensor.

No entanto, o treinador não poderá repetir o onze inicial que empatou com o Chelsea na Espanha, já que Dani Carvajal e Raphael Varane se lesionaram e são desfalques. Além disso, Marcelo será mesário em uma eleição e é dúvida, pois o lateral brasileiro poderá chegar apenas em cima da hora. Por isso, a escalação madrileña poderá retornar ao tradicional 4-3-3 – voltar a usar esse esquema faz sentido ao analisar que o time perdeu dois defensores – ou seguir no 3-5-2 – a manutenção deste esquema depende da volta de Ferland Mendy e, principalmente, de Sergio Ramos.

Os jogadores

Neste “Como jogam” será utilizado o mapa tático disponibilizado pelo jornal espanhol AS. A intenção é mostrar como está sendo repercutido na Espanha as possibilidades de Zinedine Zidane no jogo frente ao Chelsea.

Como é possível analisar ao lado, apenas o meio-campo está definido. Casemiro, Toni Kroos e Luka Modric serão titulares em Stamford Bridge. A trinca é o equilíbrio do Madrid e comanda a equipe.

Já o ataque tem uma ou duas vagas abertas e um jogador confirmado que flutuará bastante: Karim Benzema. Ao lado do artilheiro merengue, Eden Hazard, Marco Asensio e Vinicius Jr. disputam uma ou duas vagas, dependendo do esquema tático. O ex-Chelsea jogou 70 minutos no final de semana e está se recuperando fisicamente.

A questão principal das dúvidas está na defesa, onde apenas Thibaut Courtois e Éder Militão estão com as posições definidas. O zagueiro brasileiro vive um ótimo momento defensivo e marcou um gol importante no final de semana. Álvaro Odriozola, Fede Valverde, Ferland Mendy, Marcelo, Nacho Fernández e Sergio Ramos disputam as outras vagas.

As dúvidas defensivas

Os problemas começam na ala-direita, já que Carvajal se lesionou, Odriozola não tem a confiança de Zidane e Valverde depende de um teste negativo do coronavírus para ser relacionado. Mesmo se testar negativo, o uruguaio não joga há um mês e está sem ritmo. Nacho Fernández também é uma opção.

No outro lado, Mendy é o favorito, mas está voltando de lesão e também está sem ritmo. O jogador sequer foi relacionado no último final de semana e está fora há cinco jogos. O titular do confronto anterior, Marcelo, não fez uma grande partida e é dúvida para ficar até no banco de reservas, já que será mesário em uma eleição na Espanha e depende do movimento eleitoral para, às vezes, viajar para Londres no dia do jogo.

Na zaga, o capitão Sergio Ramos deve substituir o lesionado Raphael Varane. No entanto, a parte física do camisa 4 preocupa Zidane. O zagueiro fez apenas dois jogos completos em 2021 e o duelo com os Blues promete ter muita imposição física. Caso Ramos não seja titular, Nacho Fernández será o companheiro de Militão, porém Nacho joga nas duas alas e, certamente, será titular em uma das posições defensivas.

A escalação

São tantas incógnitas na formação merengue que é, praticamente, impossível acertar os onze iniciais de Zinedine Zidane. O teste da COVID-19 de Fede Valverde irá influenciar não só a escalação do começo da partida, mas também as opções no banco de reservas, visto que o uruguaio é uma peça tática importantíssima.

Portanto, o Real Madrid, com as atuais opções, deve ir a campo com Courtois, Nacho, Militão, Ramos e Mendy; Casemiro, Kroos e Modric; Vinicius Jr. (Asensio), Benzema e Hazard. Um grande jogo irá decidir um dos finalistas da UEFA Champions League 2020/21.

Manchester City

Ressaca pós-Champions?

No meio de semana, Chelsea e Manchester City jogam pela Liga dos Campeões. O time londrino atua na quarta, 05, enquanto o clube de Manchester enfrentará o PSG na terça-feira, 04. Alguns dias depois, no sábado, 08 de maio, os times se enfrentam pela Premier League. Este duelo, além de ser mais um encontro dos times do Big Six, pode ser o jogo do título para o City e também pode ser a partida que consolida, de vez, o time de Thomas Tuchel no G-4.

Como os times entrarão em campo? Classificados para a final e usarão o jogo do sábado para estudar mais o adversário para a decisão da Liga dos Campeões? Um time estará classificado e o outro na ressaca pós-eliminação? Ou o duelo marcará o encontro entre dois times eliminados recentemente da maior competição do mundo? De qualquer maneiro, o confronto terá um contexto muito interessante por trás e valerá mais do que três pontos na tabela.

A temporada quase perfeita do City

O Manchester City está em uma ótima temporada e não conseguirá chegar na perfeição por causa de um clube: o Chelsea.

O sonho de vencer quatro taças terminou em meados de abril, quando o time de Pep Guardiola perdeu para a equipe de Thomas Tuchel na FA Cup. Os Blues chegaram na final e eliminaram o City, dando fim ao sonho do rival de conquistar todas as taças possíveis.

Mesmo com essa eliminação na copa mais tradicional da Inglaterra, a equipe está em uma ótima temporada. O City venceu no dia 25 de abril a EFL Cup, precisa de uma vitória ou um tropeço do rival Manchester United para erguer a taça da Premier League e está próximo da final da Champions League.

No Campeonato Inglês, o time de Pep Guardiola está com 80 pontos em 34 jogos e lidera a competição com uma folga de 13 pontos, faltando apenas 15 tentos para serem disputados pelo United.

São poucos tropeços, mas…

A equipe perdeu poucas vezes na temporada. Pela Premier League, os Citizens saíram de campo derrotados em quatro oportunidades, porém, coincidentemente, três destas quatro oportunidades negativas aconteceram no seu estádio. O Etihad Stadium presenciou as derrotas para o Leicester, em setembro de 2020, Manchester United, em março deste ano, e Leeds United, na última partida do time em casa no Campeonato Inglês.

Outro detalhe interessante dos tropeços do City na temporada é que a maioria dos deslizes foi contra os times do Big Six. Em 13 duelos já realizados contra os clubes mais poderosos da Inglaterra, a equipe de Manchester venceu oito jogos, empatou duas vezes e perdeu três partidas.

Histórico do confronto

No retrospecto geral, o Chelsea leva uma vantagem considerável e busca a 70º vitória no confronto. Em 167 jogos, os Blues saíram de campo com o triunfo 69 vezes, houve empate em 39 partidas e o Manchester City bateu o rival londrino em 59 oportunidades.

Em um recorte curto, o Chelsea vive ótima fase, já que venceu dois dos últimos três jogos. No entanto, ao analisar as últimas dez partidas, os Citizens venceram em sete oportunidades e os Blues só derrotaram o adversário três vezes, ou seja, o time de Pep Guardiola leva vantagem nos últimos anos.

Entretanto, na Premier League, o Chelsea tem ampla vantagem sobre o seu rival. Em 47 duelos, o time de Roman Abramovich venceu 26 jogos, marcou 69 gols e passou 20 confrontos sem sofrer gols. Já a equipe de Mansour bin Zayed, sheik da família real dos Emirados Árabes, derrotou o rival em 14 oportunidades, fez 49 gols e teve 11 clean sheets. Além destas vitórias, os times empataram sete vezes na PL.

O jogo anterior

Como dito anteriormente, o Chelsea colocou um ponto final no desejo da temporada perfeita do Manchester City no último dia 17. Em meados de abril, os Blues bateram os Citizens pela FA Cup por 1 a 0 e estão na final da Copa da Inglaterra. O único gol marcado no Wembley saiu dos pés do marroquino Hakim Ziyech.

Aos 5 da 1ª etapa, Ben Chilwell lançou Timo Werner, o alemão chegou na área e tocou para Ziyech empurrar para as redes. O jogador marcou o gol, mas o auxiliar anulou por impedimento. No minuto 18, Chilwell teve uma grande chance após cruzamento de Reece James, porém o lateral errou a direção do gol.

O Chelsea tentava chegar no gol de Zack Steffen, mas não conseguia balançar as redes novamente. No entanto, a conexão Werner-Ziyech estava em dia e uma jogada bem parecida com o lance anulado do 1º tempo fez o Chelsea abrir o placar. Aos 54, Mason Mount fez um belo passe para Werner e o alemão tocou para Ziyech empurrar para as redes. O marroquino aproveitou a falha do goleiro do City, visto que Steffen ficou no meio do caminho.

O time de Pep Guardiola até tentou chegar, mas o goleiro Kepa não “trabalhou” na partida e as únicas três finalizações com direção não levaram perigo ao gol do espanhol. Aos 92, Christian Pulisic fez uma grande jogada e marcou um belo gol, mas o auxiliar marcou corretamente o impedimento. Enfim, vitória do Chelsea e classificação para a final da FA Cup.

Como joga?

Pep Guardiola promove rotações de forma constante no seu forte elenco, independentemente da importância da partida. O jogo frente ao Chelsea é, possivelmente, o jogo da confirmação do título e o Manchester City buscará esta vitória no seu estádio de qualquer maneira. Por isso, desde o primeiro minuto, a intensidade dos Citizens será vista no campo de jogo. Cabe ao Chelsea controlar esta imposição do rival e os Blues conseguiram isso no confronto da FA Cup, 20 dias atrás.

Mesmo com várias modificações, o time azul de Manchester continua com o tradicional 4-3-3 como esquema padrão. Adepto do jogo posicional, Guardiola surpreende os seus adversários com jogadores diferentes sempre ocupando os espaços pré-determinados, ou seja, o City sempre contará com um jogador na ponta-direita, mas não necessariamente será Riyad Mahrez. Os jogadores mais ofensivos trocam de posição, porém o time sempre conta com extremos dando amplitude e meias entrando na área.

A grande questão do último duelo entre os clubes foi que Pep optou por colocar o seu time com pontas internos – Raheem Sterling e Ferrán Torres próximos do centroavante Gabriel Jesus -, enquanto os alas – João Cancelo e Benjamin Mendy – davam amplitude. Normalmente, os pontas alargam a defesa adversária e esta mudança tática de Guardiola não surtiu efeito contra o Chelsea, visto que o time londrino não teve problemas defensivos. É provável que o treinador do líder da Premier League voltará a usar os seus pontas abertos no jogo de sábado.

Os jogadores

A meta dos Citizens tem: o brasileiro Ederson é o goleiro titular. No jogo do último mês, pela Copa da Inglaterra, o estadunidense Zack Steffen estava em campo – ele é o goleiro das copas – e falhou no gol de Ziyech. A dupla de zaga deve contar com os talentosos Rúben Dias e Aymeric Laporte. Nas alas, Kyle Walker e João Cancelo devem ser os escolhidos, mesmo com Oleksandr Zinchenko e Benjamin Mendy como suplentes. Os alas do City, principalmente pela esquerda, tem uma função interna, ao lado do volante. O intuito de Guardiola é ter mais um meio-campista que ajude na criação.

O meio-campo do Manchester City conta com um volante à frente da zaga. Este jogador é muito importante defensivamente, mas também dita o ritmo da criação de jogadas. O espanhol Rodri é o titular, porém Fernandinho é o capitão da equipe e o brasileiro pode ser titular porque a tendência é que o duelo valha o título da Premier League. Ao lado de um desses volantes, Ilkay Gundogan, um dos destaques da temporada da equipe azul, e Bernardo Silva atacam, defendem e flutuam nas posições dos companheiros.

As opções ofensivas

Já o ataque do líder do Campeonato Inglês possui diversas opções e o trio tem apenas um jogador confirmado: Kevin de Bruyne. O belga é meio-campista e pode atuar na vaga de Bernardo Silva, mas, recentemente, tem atuado com maior liberdade. Sabendo que o Chelsea tem uma defesa sólida – três zagueiros fortes e altos -, Pep deve enviar o seu time sem nenhum centroavante fixo. Sergio Aguero ou Gabriel Jesus não teriam grandes oportunidades em meio à defesa do time de Londres.

Para completar o provável ataque com muita mobilidade, Guardiola tende a colocar em campo Phil Foden e Riyad Mahrez, atletas que se movimentam bastante e protagonizarão um grande duelo com os alas dos Blues. Como suplente do ataque, além de Aguero e Jesus, o treinador do City contará com Ferrán Torres e Raheem Sterling.

A escalação

Existe a possibilidade de uma escalação modificada, já que o City enfrenta o PSG pela Champions League nesta terça, 04, e o fechamento da matéria aconteceu antes do duelo. Mesmo assim, é provável que o time de Pep Guardiola entre em campo no duelo frente ao Chelsea com força máxima.

Por isso, a escalação inicial do Manchester City tende a contar com Ederson, Walker, Rúben Dias, Laporte e João Cancelo; Rodri, Bernardo Silva e Gündogan; Mahrez, De Bruyne e Foden. Um duelo de alto nível entre os dois melhores clubes ingleses desta Champions League e, provavelmente, um confronto das maiores potências da Inglaterra na próxima temporada.

