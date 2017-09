Com boas lembranças na bagagem, Chelsea retorna à Espanha pela Champions League

Ter seu caminho cruzado ao do Atlético de Madrid em competições europeias já deixou de ser novidade para o Chelsea há algum tempo. Afinal, os últimos três confrontos contra espanhóis foram justamente diante da equipe da capital. E a coincidência se repetirá novamente nesta quarta-feira (26), pela fase de grupos da UEFA Champions League.

Com exceção da última temporada, os Blues marcaram presença em torneios continentais em todos os anos desde 1996/97. Desde então, o Chelsea enfrentou equipes do país ibérico em 30 oportunidades, contando com o saldo positivo de 12 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Ao todo, a equipe londrina confrontou sete clubes diferentes ao longo deste período – Atlético de Madrid, Barcelona, Valência, Mallorca, Real Bétis, Real Madrid e Zaragoza.

Já quando se fala em confrontos realizados em solo espanhol, os números – apesar de não garantirem vantagem inglesa – podem ser melhores do que se espera. Em 15 partidas realizadas fora de seus domínios, os Blues conquistaram 3 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, sendo o último resultado negativo diante do Real Betis na longínqua temporada 2005/06.

Momentos inesquecíveis em solo espanhol

No entanto, deixando um pouco de lado tantos números e estatísticas, ainda há de se lembrar que um dos mais importantes jogos da história do clube foi realizado justamente na Espanha, diante do poderoso Barcelona de Pep Guardiola. A partida – que se tornou uma das mais emocionantes da campanha rumo ao primeiro título da Champions League -, equivalia às semifinais da competição, na temporada 2011/12.

Após uma vitória magra em Stamford Bridge por 1 a 0, os Blues precisavam apenas de um empate para garantir a classificação. A missão, no entanto, não chegou nem perto de ser fácil. Com a disputa em aberto, o Barcelona marcou dois gols ainda no primeiro tempo, resultado que eliminaria o Chelsea da competição; mas Ramires, que na época ainda vestia a camisa 7 londrina, não permitiu que o primeiro tempo acabasse com tamanha vantagem catalã.

Nos acréscimos da primeira etapa, deixou sua marca ao bater o goleiro Victor Valdés, devolvendo ao Chelsea a classificação. Haviam, porém, mais 45 minutos a serem disputados, e os donos da casa não se davam por vencidos.

Tentando manter a pressão ao máximo, o Barcelona posicionava quase todos os seus jogadores a frente do meio de campo boa parte do tempo, e foi apenas em uma tentativa da defesa dos Blues de afastas a bola que Fernando Torres – na época, o camisa 9 da equipe – marcou o gol da classificação definitiva, também nos acréscimos da partida, em um lance inesquecível.

Em confrontos diretos, predomina o equilíbrio

Apesar de ter adquirido vantagem em confrontos diretos nos últimos anos, Atleti e Chelsea frequentemente igualam suas forças jogando em Madrid, e a vantagem da equipe espanhola vem dos resultados conquistados fora de casa.

Pela Champions, na temporada 2013/14 por exemplo, as duas equipes deixaram o Vicente Calderón com um empate em 0 a 0 pelas semifinais da competição. Foi apenas na partida de volta, em Londres, que os colchoneros conquistaram a vaga para a final contra o Real Madrid, com uma vitória por 3 a 1.

Antes disso, as duas equipes haviam se encontrado pela final da Supercopa Europeia em 2012, como campeões da Champions e da Europa League. Na final, disputada em Mônaco, mais um resultado favorável aos madrilenhos: vitória por 4 a 1 e mais um título em sua conta.

Chelsea x Atlético de Madrid: confrontos oficiais a partir de 1996/97

Chelsea 4-0 Atlético Madrid – Fase de Grupos – Liga dos Campeões 2009/10

Atlético Madrid 2-2 Chelsea – Fase de Grupos – Liga dos Campeões 2009/10

Chelsea 1-4 Atlético Madrid – Final – Supercopa Europeia 2012

Atlético Madrid 0-0 Chelsea – Semifinal – Liga dos Campeões 2013/14

Chelsea 1-3 Atlético Madrid – Semifinal – Liga dos Campeões 2013/14

