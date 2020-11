Bluecast 175 – Vitórias e os Spurs pela frente

Terça-feira é Dia de Bluecast! Na edição 175, Lucas Sanches e Rafael França analisam a vitória sobre o Newcastle, a situação na Champions League e o grande jogo contra o Tottenham no fim de semana!

CANECA O MAIOR DE TODOS | MUNDO FAN



Clique na imagem ou aqui para abrir

Apoiadores com a recompensa 10 do mês de outubro:

Daniel Aguiar

João Vicente Vitali Cunico

Leandro Nakayama

Luigi Sandro Oliveira

Juan Schiavo de Magalhães

Thiago Lima

Orlando Barbosa

Wesley Rayanny Santos

Faça parte do programa. Mande um e-mail pra gente no podcast@chelseabr.com para ser lido no ar.

Chelsea Brasil

Facebook.com/ChelseaBrasil

Twitter.com/ChelsBrasil

Instagram.com/ChelseaBrasil

Sports Total

Facebook.com/SportsTotalOficial

Twitter.com/_SportsTotal

Instagram.com/_SportsTotal

Você também pode ouvir no Soundcloud e no Itunes, basta procurar como Bluecast.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp