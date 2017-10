Blue Perdido #5 – O improvável Benayoun

Não é comum vermos jogadores de destaque no futebol israelense conseguindo atuar em um campeonato como a Premier League. Porém, Yossi Benayoun foi uma exceção à regra e, ao ser visto como um promissor meia-atacante no Maccabi Haifa, passou a atuar em grandes ligas europeias. O israelense começou a jogar como profissional pelo Hapoel Be’er Sheva, em seu país natal, com apenas 17 anos. Em uma temporada, fez 17 gols em 27 jogos e começou a crescer.

Um começo de chamar a atenção

De lá, foi então pra o Maccabi Haifa, onde destacou-se ainda mais. Em quatro temporadas pelo clube, foram 136 partidas disputadas e 47 gols marcados, além de demonstrar um nível de habilidade superior a de seus companheiros em campo. Na temporada 2002/03, foi contratado pelo Racing Santander, da Espanha.

Em três temporadas atuando pelo modesto clube da La Liga, o israelense foi quase sempre titular. Ele participou de 104 jogos e fez 20 gols, e seu rendimento continuava chamando a atenção de equipes maiores. Em 2005, finalmente foi atuar na Premier League, pelo West Ham.

Depois de duas temporadas pelo clube e mais três pelo Liverpool, Benayoun chegou ao Chelsea em 2010/11, tratado como uma opção habilidosa que pudesse fazer sombra aos titulares Malouda, Lampard e até Ramires. Mas a expectativa não foi correspondida à altura. Muito por conta de suas constantes lesões, que o faziam perder ritmo de jogo.

Já com 31 anos quando chegou em Londres, o israelense assumiu logo de cara a camisa 10 dos Blues. Em sua primeira temporada, foram dez partidas realizadas e apenas um gol (o que seria o único em sua passagem frustrante), contra o Wigan. Mesmo assim, era muito comum vê-lo no banco sem sequer entrar na maioria dos jogos.

Empréstimos e oscilações

Na temporada seguinte, em 2011/12, fez apenas uma partida oficial e foi emprestado ao Arsenal. No clube rival, o meia conseguiu atuações melhores: em sua única temporada pelo time, fez 25 jogos e seis gols. Uma boa média para um campeonato como a Premier League. No mesmo ano, outro empréstimo. Dessa vez era sua volta ao West Ham.

Uma volta de poucos jogos, sem brilho e nem saudade. Pelo clube que o trouxe ao Campeonato Inglês, Benayoun fez apenas seis partidas e nenhum gol. Nisso, voltou ao Chelsea para mais uma tentativa de firmar-se no clube. Sem sucesso. Na temporada 2012/13, apesar da conquista da Europa League, foram 13 jogos e nenhum gol. Uma decepção para a torcida e até para o próprio jogador.

O fim de uma curta era

Em 2013, deixou o Chelsea e foi contratado pelo Queens Park Rangers. Era o fim da passagem decepcionante de um improvável e habilidoso israelense entre os grandes do futebol. Fez 17 jogos e três gols pelo QPR, e então voltou ao seu país de origem para atuar “em casa”.

Após 13 anos e muitas aventuras pela Europa, Benayoun voltava ao Maccabi Haifa para disputar o Campeonato Israelense. Em duas temporadas pelo clube que o revelou aos grandes europeus, foram 50 jogos e 11 gols.

Hoje, com 37 anos, Benayoun continua atuando em Israel. Mas, agora, pelo Beitar Jerusalém, da capital. Lá, até agora, ele tem nove partidas e dois gols marcados. Pela Seleção, no entanto, o histórico dele é melhor: são 100 partidas e 24 gols marcados.

Benayoun entra na lista de jogadores que saíram de países sem tradição no futebol para atuar nos gigantes. Mas também entra na dos que decepcionaram.

