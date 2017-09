Blue Perdido #4 – O goleador e polêmico Mutu

A quarta edição do Blue Perdido é de um jogador polêmico. Diferente dos anteriores, teve uma passagem não tão curta pelo Chelsea, com alguns gols, mas rapidamente foi esquecido pelos torcedores londrinos. Hoje aposentado, o romeno Adrian Mutu honrou a camisa de um País inteiro – mesmo que em meio a tantas confusões.

Carreira promissora

Mutu era considerado um fazedor de gols desde os tempos de Dinamo Bucaresti, com apenas 19 anos. Em 1999, o atacante conseguiu a incrível marca de 25 gols em 25 jogos. Após passagens pelo futebol italiano – Inter de Milão, Hellas Verona e Parma – o romeno chamou a atenção do Chelsea em 2003 e logo foi contratado.

A disputa por uma vaga no ataque não era das mais fáceis: seus concorrentes eram Crespo, Hasselbaink e Gudjohnsen. Além disso, o Chelsea contava com nomes como Verón, Duff, Lampard, Joe Cole, Petit e Makelelé no meio-campo. Durante a temporada 2003/04, Mutu disputou 36 jogos e fez dez gols.

Seu rendimento ajudou na conquista do Campeonato Inglês daquela temporada. O elenco ficou consagrado, mas o atacante não conseguiu manter as boas atuações nos jogos seguintes. Entre desentendimentos com o treinador português José Mourinho, sua moral no clube ia caindo. No início da temporada 2004/05, Mutu fez apenas dois jogos e nenhum gol pelos Blues.

Problemas extracampo e sucesso na Fiorentina

Até que, em setembro de 2004, ele foi pego no exame antidoping por uso de cocaína. Os problemas culminaram em, além de uma multa à federação inglesa e sete meses de suspensão, na saída para a Juventus – sua volta para o futebol italiano e tentativa de um recomeço.

Depois da saída do Chelsea, Adrian Mutu atuou por mais sete times, mas só conseguiu firmar-se na Fiorentina, onde fez dupla de ataque com o italiano Luca Toni. Lá, jogou de 2006 a 2011, fazendo 143 partidas e 70 gols. O homem-gol romeno ficou conhecido em seu País como Briliantul, que significa o brilhante.

Adrian Mutu encerrou sua carreira na temporada 2015/16, quando atuou pelo Pune City, da Índia, e parou enquanto atuava pelo Targus Mures, da Romênia. Somando a passagem pelos dois times na temporada, ele fez 15 jogos e quatro gols.

Seleção romena

Pela Seleção, Mutu quebrou muitos recordes. Em 77 jogos com a camisa da Romênia, o atacante anotou 35 gols e tornou-se, junto com o ídolo Hagi, o maior artilheiro da história da Seleção. Junto com o lateral Chivu, ele foi o jogador romeno mais importante dos anos 2000. Porém, poderia ter sido mais.

Se não existissem seus problemas extracampo, Mutu poderia ter feito história no Chelsea. Poderia ter sido o maior artilheiro de sua Seleção de forma isolada, pois só faltou um gol. Poderia, quem sabe, ter ajudado a Romênia a chegar numa Copa do Mundo. Mais além, ter surpreendido o mundo com uma campanha apaixonante – como na Copa de 1994.

Mas Mutu teve seus freios. Contentou-se em ser o brilhante e fazedor de gols por onde passava. Numa carreira que podia ter sido de ainda mais sucesso, reinaram os problemas de comportamento. E não deixou saudade no Chelsea.

