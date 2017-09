Blue Perdido #3 – De herói do Mundial ao esquecimento

Você, torcedor dos Blues, lembra-se de Carlos Luciano da Silva atuando pelo clube? Não? Pois bem, este é o nome do ex-volante Mineiro, campeão mundial com o São Paulo. Ainda não lembrou dele com a camisa do Chelsea? Isso tem explicação: o brasileiro só fez dois jogos com a camisa dos azuis de Londres.

Uma ‘não tão nova’ esperança

Como na edição anterior, de Franco Di Santo, o volante Mineiro foi uma indicação de Felipão para o Chelsea. Depois de brilhar no São Paulo junto com Josué, ele foi atuar no Hertha Berlim, onde fez uma temporada sólida e segura. No final de 2008, então, Mineiro foi contratado às pressas por causa da lesão de Essien. Para sua posição, os Blues só tinham o nigeriano Mikel.

Aos 33 anos, o volante era bem visto dentro do clube por sua participação na Copa do Mundo de 2006 e Copa América de 2007 e, segundo Felipão, por lembrar muito o ídolo francês Makelele: bom posicionamento e forte marcação durante os 90 minutos. Sua estreia pelo Chelsea foi no dia 1º de novembro de 2008, numa goleada sobre o Sunderland por 5 a 0. Depois disso, o brasileiro só fez mais um jogo pelos Blues. E foi só.

A passagem, que tinha de tudo para ser marcante, acabou sendo desastrosa. Por muitas vezes, Mineiro não figurava sequer no banco de reservas. O volante não convenceu, e o titular na ausência de Essien (por seis meses) acabou sendo Mikel. Em agosto de 2009, já sem Felipão como comandante, Mineiro deixou o Chelsea e decidiu voltar para a Alemanha, onde havia se ambientado jogando pelo Hertha Berlim. Dessa vez, foi atuar no Schalke 04, mas o brasileiro já não rendia o mesmo.

Idade e condição

Em seu novo clube, a passagem foi quase tão apagada como no Chelsea. Fez apenas sete partidas e não marcou nenhum gol. Com 34 anos, era visível que Mineiro não estava apto a realizar jogos seguidos num campeonato de força física como o alemão. Novamente em agosto, dessa vez de 2010, deixou o Schalke sem mostrar a que veio. Sua carreira parecia ter encerrado neste momento, mas não era o desejo de Mineiro.

Um ano depois, mesmo tendo ficado parado, ele aceitou o desafio de atuar na quarta divisão alemã. Com 36 anos, Mineiro assinou em setembro de 2011 com o TuS Koblenz, que estava completando 100 anos de fundação. Lá, mesmo que em apenas uma temporada, o volante teve a oportunidade de atuar um pouco mais: foram 28 partidas e um gol marcado.

Ao fim do contrato, em 2012, era a hora de parar. No futebol alemão, onde sentia-se à vontade, Mineiro encerrou a carreira. Enquanto jogou, passou por oito clubes, tendo como principal destaque o São Paulo, que o levou aos títulos mais importantes e à Seleção Brasileira.

Currículo de respeito

Vale ressaltar que, antes de transferir-se ao futebol europeu, Mineiro construiu uma bela carreira atuando no Brasil. Destaque no São Caetano que encantou o País, entre 2003 e 2004, chegou ao São Paulo em 2005 e logo foi destaque do clube. Em 138 jogos pelo clube, marcou sete gols. Entre eles, um contra o Liverpool, que deu o Mundial de 2005 aos paulistas.

