UEFA sorteia grupos da Champions League nesta quinta-feira, e Chelsea conhecerá seu destino na competição

Com o fim das partidas que antecedem o início do maior campeonato continental do planeta, chega um dos momentos mais esperados da temporada. Nesta quinta-feira (24), a UEFA realiza no Grimaldi Forum, em Mônaco, o sorteio da fase de grupos da Champions League. A cerimônia terá início as 13 horas (horário de Brasília) e será transmitida no Brasil com exclusividade pelo Esporte Interativo. Além disso, você também pode acompanhar em tempo real todos os acontecimentos pelo twitter, no @ChelseaBrasil.

Em seu retorno a competição após bater o Hoffenheim na pré-Champions, o Liverpool se tornou o quinto clube inglês a integrar o sorteio, junto com Manchester City, Tottenham, Manchester United e é claro, o atual campeão da Premier League, Chelsea. O Reino Unido ainda terá como representante o time do Celtic, que conquistou a vaga após eliminar o Astana, também na fase preliminar do continental.

Assim como nos anos anteriores, as 32 equipes classificadas para a Champions League – sendo 22 de forma direta através de campeonatos nacionais, e 10 através dos playoffs – estarão distribuídas em quatro potes para o sorteio. Estes clubes formarão oito grupos de quatro integrantes cada, sendo que nenhum deles poderá enfrentar outro time de seu pote ou do mesmo país de origem na primeira fase.

A partir da posição em que conquistaram a classificação, todos os clubes já tem seus potes pré-definidos, sendo o primeiro deles ocupado pelo atual campeão da Champions League e os vencedores dos oito principais torneios nacionais da Europa:

Pote 1

Real Madrid

Bayern de Munique

Chelsea

Juventus

Benfica

Monaco

Spartak Moscow

Shakhtar Donetsk

Pote 2

Barcelona

Atlético de Madrid

PSG

Borussia Dortmund

Sevilla

Manchester City

Porto

Manchester United

Pote 3

Napoli

Tottenham

Basel

Olympiacos

Anderlecht

Liverpool

Roma

Besiktas

Pote 4

Celtic

CSKA Moscow

APOEL

Feyenord

Sporting Lisboa

Maribor

Karabakh

Leipzig

Definidos os grupos, o site oficial da competição divulga como data da primeira rodada os dias 12 e 13 de setembro deste ano. Na sequência, a Champions League terá jogos nos dias 26-27/09, 17-18/10, 31/10-01/11, 21-22/11 e 5-6/12, quando serão definidas as equipes que avançam para as oitavas de final – lembrando que todos os encontros válidos pelo continental serão realizados às terças e quartas-feiras.

De um ponto de vista geral, a ‘vantagem’ de conquistar a vaga como primeiro colocado da Premier League parece salvar o Chelsea de um início extremamente complicado na competição. Sem correr o risco de cair no mesmo grupo que os atuais campeões das maiores ligas da Europa – além do vencedor da última Champions, Real Madrid -, os principais concorrentes dos Blues nesta primeira fase se concentram, principalmente, no segundo pote.

Encontros que não tiveram finais muito felizes para a equipe londrina podem se repetir nesta fase de grupos com a presença de PSG e Barcelona, mas o pote ainda terá em seu interior os nomes de Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, que mesmo não carregando tanto favoritismo sempre trazem dificuldades a seus adversários. Além destes, o italiano Napoli figura como representante mais forte do pote três, e o novato RB Leipzig pode surpreender em sua primeira participação na competição, sendo a principal equipe do último pote.

