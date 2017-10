Três lições que aprendemos com Chelsea 0 x 1 Manchester City

O Chelsea foi derrotado em casa pelo Manchester City no último final de semana, em jogo válido pela 7ª rodada da Premier League, e diante disso, algumas lições podem ser extraídas do jogo apático dos comandados de Antonio Conte. Apesar do resultado, os Blues conquistaram até então, a mesma quantidade de pontos que haviam conquistado na 7ª rodada da temporada passada, quando se sagraram campeões ao fim do torneio.

Conte também erra

Assim como todos nós, Conte é humano e também erra. A escalação que o italiano mandou a campo não era das mais esperadas. Deslocou Azpilicueta para a ala, deixando os dois jogadores da posição no banco, e fez um trio de zaga que até então não havia jogado junto. A velocidade de Moses e seu poder ofensivo fizeram falta, assim como a saída de bola do espanhol na zaga. O treinador citou a maratona de jogos do nigeriano para justificar sua mudança.

No ataque, após lesão de Morata, era esperado Batshuayi. No entanto, Willian foi a campo. O brasileiro vinha tentando jogar bem, mas ainda muito abaixo do nível que já vimos, e não foi diferente contra o City. Conte tentou consertar o ataque “Hazard-Willian” que não estava dando certo, mas já aos 75 minutos de jogo, colocando Batshuayi e dando ao belga pouco minutos para tentar mudar o patamar do clássico.

Christensen crescendo cada dia mais

O dinamarquês vem ganhando tempo de jogo na zaga dos Blues e vai mostrando que veio para ficar. O zagueiro foi muito bem no jogo e cuidou da marcação de Gabriel Jesus, substituindo o lesionado Agüero. O brasileiro foi bem anulado pelo zagueiro, que fez mais um jogo digno de elogios, com alta precisão de passes e disciplina tática. Não tem sentido o peso de jogar grandes partidas e merece um lugar na zaga titular do Chelsea.

O Chelsea está começando a sentir a falta de elenco

A qualidade do time de Antonio Conte é inquestionável. As contratações foram de alto nível e a maioria já conseguiu mostrar o porquê de ter sido contratada pelos azuis de Londres. O fato é que, apesar das contratações, o elenco permanece curto, e a temporada será difícil.

Na primeira maratona de jogos das muitas que ainda virão (vide a próxima semana de jogos, onde os Blues jogarão seis partidas em 17 dias), Morata sentiu lesão muscular e Moses foi poupado por Conte. O time também não conseguiu se impor em campo, como fez contra o atlético, em razão da condição física limitada, com apenas poucos dias de descanso, em meio a viagens e jogos intensos.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp