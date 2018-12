Só pensando na vitória, Chelsea visita o Wolverhampton Wanderers

Pela 15ª rodada da Premier League, o Chelsea vai a Wolverhampton enfrentar os donos da casa pensando unicamente na vitória. O triunfo ainda aumentaria os problemas do clube de West Midlands, que, depois de um início promissor, caiu de produção e vem de cinco derrotas nos últimos seis jogos, três delas como mandante.

O jogo é nesta quarta-feira, às 17h45 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela ESPN 2, e acompanhamento de todos os lances, em tempo real, pelo Twitter no @ChelseaFC_PT.

Vencer ou vencer

Depois de somar apenas um ponto nos dois jogos anteriores, o Chelsea voltou a vencer no domingo, jogando em casa contra o Fulham, e, com a derrota do Tottenham para o Arsenal, subiu para a terceira posição na tabela. Os tropeços custaram caro, na medida em que o Manchester City vem colecionando vitórias e já abriu dez pontos de vantagem do Chelsea, com um jogo a mais. City, aliás, que irá a Stamford Bridge sábado que vem, num jogo que tem tudo para ser espetacular. Para voltar a pensar em título, o Chelsea tem que vencer em Wolverhampton e, em seguida, quebrar a invencibilidade do líder, aproveitando o fato de jogar em casa. É vencer ou vencer.

Chelsea sem desfalques

Maurizio Sarri tem à sua disposição todo o elenco do Chelsea, mas é possível que descanse alguns jogadores mais desgastados, para tê-los 100% no sábado contra o City. É provável que Christensen, Willian, Loftus-Cheek e Emerson sejam escalados nos lugares de David Luiz, Pedro, Kovacic e Marcos Alonso que vem se queixando de dores nas costas. Barkley está de volta e disputa a posição com o garoto Loftus-Cheek, que subiu no conceito de Sarri depois de ter tido boas atuações nos últimos dois jogos.

O Wolverhampton não terá o meio-campista Rubem Neves, suspenso por cinco amarelos. Nuno Espírito-Santo, português técnico dos Wolves, está propenso a escalar em seu lugar a jovem revelação Morgan Gibbs-White, de apenas dezoito anos, que, assim, faria a sua estreia na Premier League. Leander Dendoncker disputa com ele a posição.

Prováveis Escalações

Wolverhampton Wanderers (3-4-2-1): Rui Patricio, Romain Saiss, Conor Coady (C), Willy Boly; Matt Doherty, João Moutinho, Morgan Gibbs-White e Ruben Vinagre; Raúl Jiménez e Helder Costa; Adama Traoré

Chelsea (4-3-3): Kepa, Azpilicueta (C), Rudiger, Christensen e Emerson; Jorginho, Kanté e Loftus-Cheek; William, Giroud e Hazard

Entrevistas pré-jogo

Nuno Espírito-Santo

“Apesar da sequência ruim, não há falta de confiança, não. Uma equipe é como um jogador, ela oscila, tem altos e baixos. Tenho que encontrar soluções para ajudá-los e dar-lhes bons conselhos, trabalhar nossas jogadas. Não tem a ver com confiança, tem a ver com os diversos aspectos do jogo – técnico, tático e mental -, e temos que resolver nossos problemas.”

“Nós temos que ter certa cautela neste momento em que estamos vindo de maus resultados, mas temos que enfrentar e voltar a pontuar. Nós tivemos uma sequência de jogos com alguns erros, somos uma equipe que ainda está crescendo. Quando os resultados não chegam, o importante é como você aborda a situação. Por isso, é fundamental trabalhar, trabalhar e trabalhar, e olhar pra frente em busca do nosso objetivo.”

Maurizio Sarri

“Espero uma partida muito difícil porque eles têm jogadores que são muito técnicos. Eles foram infelizes nos últimos jogos, mas fizeram um excelente início de campeonato e será muito difícil jogar lá na casa deles.”

“Eu fiquei muito feliz com Loftus-Cheek nos dois últimos jogos. Eu quero que ele fique com a gente, então eu acho que não há chance dele sair. Ele é no momento muito importante pra nós. Teve alguns problemas para entender o que eu queria dele, mas agora ele está melhorando e tem me agradado muito.”

Histórico recente

Wolverhampton 1×0 Chelsea (05/01/11, PL 10/11)

Chelsea 3×0 Wolverhampton (26/11/11, PL 11/12)

Wolverhampton 1×2 Chelsea (02/01/12, PL 11/12)

Chelsea 6×0 Wolverhampton (25/09/12, Copa da Liga Inglesa 12/13)

Wolverhampton 0x2 Chelsea (18/02/17, FA Cup 16/17)

Fique de olho

O zagueiro irlandês Matt Doherty, de 26 anos, esteve diretamente envolvido em quatro gols dos Wolves nesta temporada. Ele já marcou duas vezes e também já deu duas assistências para gol. É um belo desempenho para um defensor. Olho nele!

Curiosidades

O Wolverhampton perdeu apenas um dos seus oito primeiros jogos na atual temporada, mas foi derrotado em cinco dos seis subsequentes. O time marcou apenas três gols no primeiro tempo, o pior desempenho da Premier League neste quesito, um deles como mandante no Molineux Stadium.

O Chelsea perdeu apenas um de seus últimos treze jogos fora de casa contra times recém-promovidos. Foram dez vitórias e dois empates. A derrota foi para o Newcastle, na última rodada da temporada passada.

Eden Hazard esteve diretamente envolvido em doze gols dos Blues na temporada. Foram até agora sete gols e cinco assistências. Apenas Raheem Sterling, com oito gols e seis assistências, tem números melhores.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp