Quais ensinamentos tiramos da partida entre Atlético de Madrid e Roma?

Enquanto o Chelsea goleou o Qarabag pela Champions League, na primeira rodada da fase de grupos, os outros times do grupo C, Atlético de Madrid e Roma, empataram na terça-feira (12).

O goleiro da vez

Os torcedores saíram do Estádio Olímpico de Roma sem ver gols, muito por causa do goleiro Alisson, que defende o time da casa. Apesar do Atlético de Madrid ter aparecido bem no campo ofensivo, ele defendeu 11 chutes a gol no decorrer da partida, sendo cinco consideradas difíceis pela imprensa italiana – um número impressionante.

A Roma também se salvou graças a Kostas Manolas, que tirou em cima da linha uma bola chutada por Koke. O lance foi imediatamente seguido por mais uma defesa de Alisson ainda no primeiro tempo da partida.

Apesar da Roma vir numa sequência de sete jogos sem vencer na Liga dos Campeões, mostrou ter uma boa defesa cuidando do gol. Porém, apesar de ter ido bem, não é imbatível, e o Chelsea possui um setor ofensivo com qualidade suficiente para pressionar e sair com o gol quando enfrentar o time. No jogo contra o Qarabag, que vimos ter uma defesa bem menos estruturada, poderemos ter mais ideia do ataque italiano.

Olhando apenas pelo campeonato italiano, a Roma estreou com vitória de 1 a 0, mas na rodada seguinte, perdeu de 1 a 3 para o Internazionale, e termina na décima posição (apesar de ter adiado a partida da terceira rodada e estar com um jogo a menos).

O próximo adversário

Na próxima rodada do Grupo C, o Blues visitará o Atlético de Madrid no estádio Wanda Metropolitano, dia 27 de setembro, às 15h45 (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Qarabag receberá a Roma no Baku Stadium, no Azerbaijão.

O que podemos esperar é um jogo difícil para a defesa, pois ambos os ataques tem tendência a criar jogadas, e o elenco de Diego Simeone conta com Antonie Griezmann e Fernando Torres, de extrema qualidade. Mesmo não tendo conseguido balançar a rede, manteve um bom nível na partida de estreia. É preciso que a defesa do Chelsea atue tão bem quanto a da Roma, e seja superior no ataque, para que consiga espaço e finalize melhor.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp